التنمية المحلية تعقد دورة تدريبية متخصصة لتطوير المراكز التكنولوجية

يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل، الأسبوع التدريبي الحادي عشر من الخطة التدريبية للمحليات وتنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بتنفيذ الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال أكبر برنامج تدريبي وتأهيلي شامل تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، بالتنسيق مع اتحاد البلديات الهولندي، الذى يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم، حيث يستكمل مركز سقارة الحزم التدريبية المقدمة، بتدريب متقدم علي تطوير المراكز التكنولوجية، ويستفيد من التدريب 30 متدربًا.

بناء قدرات كوادر الإدارة المحلية بالمحافظات

يأتي هذا في ضوء توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات لكوادر الإدارة المحلية بالمحافظات، لإحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن تلك الجهود تأتى في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين وتحديثها، بما يؤدي إلى زيادة رضا المواطنين، والاستفادة من أحدث البرامج الإدارية والتدريبية والتكنولوجية لدعم الخدمات الحكومية بالمحافظات.

خلق جهاز إداري فعال يتسم بالنزاهة

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة مستمرة في تنفيذ الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة، وتقوم بتوفير كل ما يدعم تنفيذ محور بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري بالمحافظات، وهذا يتطلب استمرار تدريب كوادر المحافظات، وخلق جهاز إداري كفؤ وفعال يتسم بالنزاهة والشفافية ويواكب التطور التكنولوجي ويعزز من سهولة حصول المواطن على الخدمات المحلية ومواجهة الفساد.

وأشار اللواء هشام آمنة الى أن مركز تدريب سقارة ينفذ أيضا خلال هذا الأسبوع، دورة تدريبة علي أنماط التفكير والمهارات النفسية لمجتمع أكثر تطورا، وينفذها المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل ويستفيد منها 30 متدربًا من خريجي قادة المستقبل بسقارة وخريجي جامعة «اسلسكا»، وتركز على تنمية العديد من المهارات منها مهارة القيادة الإدارية الفعالة في ضوء متطلبات التنمية المستدامة، وصنع القرار واتخاذه، والتفكير في ضوء نظريات القيادة الحديثة، ومهارة العمل داخل الفريق، وتتضمن الدورة أيضا التعريف بمفاهيم القيادة والإدارة وأهميتها وصفات القائد الفعال، والتعرف علي نظريات حديثة في القيادة وفنون التعامل مع المرؤوسين والرؤساء وأنماط الشخصيات الصعبة وكيفية إدارة الصراع النفسي في بيئة العمل وتجنب الصراع والحل الوسط.

3 دورات تستهدف 85 متدربا

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الأسبوع الحادي عشر من الخطة التدريبية للمحليات يتضمن أيضا 3 دورات تدريبية تستهدف 85 متدربا من العاملين في المحليات من مختلف المحافظات وهي دورة أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Programming Basics ويستفيد منها 25 متدربًا من جميع المحافظات وفقا لنتيجة اختبارات تحديد المستوي، ودورة للغة انجليزية يستفيد منها 30 متدربا، فيما تستمر دورة التأهيل للتقدم لمسابقات الترقي للوظائف القيادية للأسبوع الثاني على التوالي ويستفيد منها 30 متدربا من العاملين الحاصلين علي الدرجة الوظيفية الأولي والمديرين العموم.

تقييم أداء المتدربين خلال الدورات التدريبية

ونوه وزير التنمية المحلية انه يتم تقييم أداء المتدربين خلال الدورات التدريبية، وقياس أثر التدريب في تطوير العمل في إداراتهم المختلفة بعده، وذلك تأكيداً على إستراتيجيات التدريب والتطوير التي تنظر إلى النشاط التدريبي على أنه استثمار قصير وطويل الأجل، له أثر فعال وعائد يوازي، بل يفوق ما تم الاستثمار فيه، ويؤدى بالتالي إلى تنمية وتطوير أداء وسلوك العنصر البشرى بكل فاعلية.

وفى ذات السياق، احتفل مركز سقارة للتدريب بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية يتضمنها الأسبوع العاشر من الخطة التدريبية للمحليات وهى دورة «استشراف المستقبل لمواجهه المتغيرات المناخية والتكيف معها»، والتي تم تنفيذها لأول مرة تزامنا مع جهود أجهزة الدولة بشأن ملف تغير المناخ، ودورة «اساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS»، ودورة الإطار العام لمنظومة التخطيط، وكيفية إدماج المواطنين في عملية التخطيط المحلي والمتابعة، وتأتي هذه الدورة في إطار التكليف الرئاسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في البرامج التنموية المنفذة في المحافظات، ودورة إدارة المشروعات PMP للأسبوع الثاني على التوالي، واستفاد من هذه الدورات 120 متدربا من العاملين في المحليات من مختلف المحافظات.