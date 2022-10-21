التنمية المحلية: إزالة 3500 مبنى مخالف في المرحلة الثالثة من الموجة 20

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية الأخرى خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من تنفيذ الموجة الـ 20 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت يوم 8 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون وفي إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

استرداد 62 ألف متر مربع

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن جهود الأجهزة التنفيذية وجهات الدولة المختلفة نجحت خلال المرحلة الثالثة من الموجة 20 في استرداد 62 ألف متر مربع بعد إزالة 3503 مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 732 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 2250 فدانًا.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية وجود تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، لافتا إلى أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية خلال الفترة الحالية ومعدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة الـ20 و إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية.

إزالة المخالفة في المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ الإزالات المستهدفة في الموجة الـ 20 وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مشيراً إلى أن وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية بهذا الملف تقوم برصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف ويجب التحرك السريع لإزالته في المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن.

ووجّه اللواء هشام آمنة باستمرار جهود المحافظات في مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي بحسم لأي محاولات من المواطنين بالبناء المخالف أو التعديات على الأراضي الزراعية خاصة خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وشدد على أنه لا تسامح مع أي تقصير أو تخاذل من قيادات الإدارة المحلية في التعامل مع هذا الملف المهم للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبوير أي أراضي بالبناء المخالف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.

وأكد وزير التنمية المحلية وجود متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لهذا الملف المهم، وتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة وباقي الوزارات المعنية لإزالة أية تعديات يتم رصدها في المهد، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعدم السماح بأي مخالفات جديدة وتذليل أي معوقات تعترض تنفيذ الإزالات.

متابعة جهود تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 20

كما وجه وزير التنمية المحلية قيادات الوزارة ومسئولي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالاستمرار في متابعة جهود تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 20 لاستكمال تلك الأعمال وذلك تنفيذًا توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

كما طالب اللواء هشام آمنة القيادات المحلية بالمرور اليومي على بالقرى والمدن والمراكز والتنسيق مع مسئولي الزراعة وحماية الأراضي لرصد أي محاولات للتعدي ومنعه في المهد.

جدير بالذكر أن الموجة الــ 20 بدأت بالمرحلة الأولى والتي جرى تنفيذها في الفترة من 13 أغسطس الماضي واستمرت حتى 1 سبتمبر الماضي، وتليها المرحلة الثانية والتي جرها تنفيذها في المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022، ثم المرحلة الثالثة المقرر إجراؤها في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر الجاري.