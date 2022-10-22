افتتاح محطتين جديدتين للتموين بالغاز الطبيعي بمدينة نصر والتجمع الخامس

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، محطتي غاز جديدتين، وهما «كارجاس وطنية» في حي الواحة بمدينة نصر، بحضور اللواء محمد أنور رئيس شركة «وطنية»، ومحطة «كارجاس التعاون»، بالتجمع الخامس بعد تطويرها بالكامل، وحضر افتتاحها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وتأتي المحطتان ضمن خطة انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي كوقود، والتي تنفذها الوزارة لزيادة أعداد المستفيدين من تلك الخدمة الحضارية والاقتصادية.

سلسلة محطات التموين بالغاز الطبيعي

وأكد «الملا»، أن المحطتين تأتيان دعماً لجهود التنمية والعمران بالمنطقتين، وركيزتين جديدتين ضمن سلسلة محطات التموين بالغاز الطبيعي كوقود التي تمت مضاعفتها بواقع ثلاثة أضعاف ما كانت عليه بنهاية عام 2020، لتسهم في زيادة أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود متوافر محلياً، واقتصادي من حيث التكلفة إلى جانب ما يتمتع به من أنه مكافئ لأعلى أنواع البنزين استهلاكاً من حيث رقم الأوكتان.

وأشاد الوزير بتعاون شركات تسويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعي كوقود من القطاعين الحكومي والخاص، وتضافر جهود الجميع في تحقيق خطط استراتيجية لانتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي كوقود على مستوى الطرق والمحاور المرورية على مستوى الجمهورية.

تجهيز المحطتين بقدرات تموينية لخدمة 3000 سيارة يومياً

وأوضح المهندس حسانين محمد رئيس شركة «كارجاس»، أن المحطتين تم تجهيزهما بقدرات تموينية تمكنهما من خدمة حوالي 3000 سيارة يومياً، حيث تبلغ قدرة تموين محطة الواحة 1000 سيارة يومياً من خلال موزعي شحن و4 نقاط تموين، فيما تم تجهيز محطة التجمع بقدرة تموين تبلغ 2000 سيارة يومياً، من خلال 4 موزعات شحن بثماني نقاط شحن لخدمة مرتادى المحطتين من قائدى السيارات.

خدمات متنوعة

من جانبه، أوضح المهندس أيمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول، أن تطوير محطة التعاون بالتجمع الخامس جاء ضمن استراتيجية الوزارة لتقديم خدمات متميزة وحلول متكاملة، من خلال محطات تموين السيارات بالمنتجات البترولية والغاز الطبيعي لمرتادي المحطات، مشيراً إلى أن المحطة الآن بها إلى جانب منطقتي التموين بالمنتجات البترولية (السولار والبنزين) والغاز الطبيعي، براندات خدمية متنوعة وأماكن انتظار مناسبة وزادت سعتها التخزينية من المنتجات البترولية لتبلغ حوالى 200 طن.

كما أوضح أن الشركة تمتلك 1261 محطة تموين وخدمة موزعة على أنحاء الجمهورية، منها 155 محطة بإقليم القاهرة الكبرى تم الانتهاء من تطوير 41 محطة منها طبقاً للنموذج الجديد، وجاري العمل على زيادتها إلى 60 محطة متطورة بنهاية العام الجاري، مؤكداً التزام الشركة الكامل بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية فى كل أعمال التطوير والتشغيل.

بدء تقديم خدمة (DCS) لعملاء الغاز المنزلي

وخلال الجولة، أعطى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية شارة البدء للمشروع التجريبي لخدمة العملاء الرقمية «Digital Customer Service»، والتي قامت شركة «تاون جاس» بتصميمها وتنفيذها، وهي الأولى من نوعها التي يستطيع العميل من خلالها تقديم الطلبات الخاصة بجميع خدمات توصيل الغاز الطبيعى في أي مكان، ومن المقرر تشغيلها كمرحلة أولى في محافظات القاهرة، والجيزة، والأسكندرية، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وخلال استعراض الخدمات المقدمة للمحطة المتنقلة، أوضح المهندس محمد فتحى رئيس شركة «تاون جاس»، أنه يمكن حجز المواعيد الخاصة بالمعاينات والتعاقد، وأيضًا سيتاح قريبًا سداد المقايسات وفاتورة الاستهلاك وشحن كارت العداد مسبق الدفع، مشيرا إلى أنه سيتم التشغيل التجريبى للخدمة الجديدة من اليوم على أن تقوم الشركة بنشرها تدريجيًا ضمن مخطط يلبي رغبات العملاء.

وتفقد الوزير مركز خدمة عملاء شركة «تاون جاس» المتنقل، والذي من المخطط أن يقدم تلك الخدمات أيضًا فى أماكن التجمعات السكانية والنوادي الرياضية، تيسيرًا على العملاء.

حضر الافتتاح والجولة التفقدية الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ونائبيه للتجارة الداخلية المحاسب خالد عثمان، والنقل والتوزيع المهندس محمد ماجد، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد محمود ومساعد النائب لمشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود المهندس سيد حسين، والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود ناجي معاون الوزير للنقل والتوزيع والمهندس وائل جويد رئيس شركة «غاز مصر».