محافظ كفر الشيخ: مصنع الرمال السوداء يشبه اكتشافات البترول والغاز

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن يوم افتتاح مصنع الرمال السوداء يعتبر عيدا للشعب المصري، وتحديدًا أهالي المحافظة، مشيرًا إلى أن هذا العمل الذي جرى افتتاحه كان حلما للمصريين منذ الثلاثينات، مشيدًا بالقيادة السياسية وتوجيهات الرئيس السيسي لخروج المشروع للنور.

نور الدين: المصنع يستخرج المواد الدقيقة

وأوضح «نور الدين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن مجمع مصانع الرمال السوداء يستخرج المواد الدقيقة التي تٌستخدم في الصناعات الحيوية، وستوطن صناعات لإلكترونية كثيرة في مصر.

واعتبر محافظ كفر الشيخ أن المشروع يساوي اكتشافات الغاز والبترول؛ إذ تنتشر الرمال السوداء على الساحل من رفح لأبوقير بطول 400 كيلو، باحتياطي يكفي لأكثر من 200 عام، مؤكدًا أنه أمله الأجيال المقبلة، ولم يكن ليتحقق لولا إرادة القيادة السياسية.

مجمع علمي صناعي ضخم

وأشار اللواء جمال نور الدين إلى أن المجمع علمي صناعي ضخم ينتج العديد من منتجات الرمال السوداء، مؤكدًا أن المصنع الرئيسي على مساحة 80 فدانا ومكانه البرلس، لافتًا إلى وجود مصنع آخر في بركة غليون.

ولفت إلى أن الكراكة التي افتتحها الرئيس السيسي، وجرى تصنيعها خصيصًا في هولندا من أجل المشروع تنقل للمصنع 6 خامات لـ6 مصانع، تستخدم في 49 صناعة دقيقة وإلكترونية.