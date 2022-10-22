«تكية».. فكرة نسائية تقضي على هدر الطعام باستخدام تطبيق عبر الموبايل

يلعب العنصر النسائي دورا مهما في قضية التغير المناخي الذي يهدد جميع دول العالم والسبب الرئيسي الممارسات البشرية الخاطئة التي تؤدي تلوث البيئة، فقد قامت بعض الشابات المصريات بالتفكير وإعداد مبادرات أو مشروعات هدفها تحويل المجتمع إلى صديق للبيئة، منها من تم تنفيذه بالفعل على أرض الواقع والبعض الآخر تحت التجهيز، ولم ينتهِ الأمر إلى هنا بل قد تصل بعض المشروعات والمبادرات إلى المشاركة في مؤتمر التغير المناخي COP 27 الذي سيعقد الشهر المقبل في الفترة من 6 نوفمبر إلى 18 من الشهر نفسه بمدينة شرم الشيخ، ومن المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل مشروع «تكية» تطبيق تم إطلاقه عام 2019 يهدف القضاء على هدر الطعام وتقليل تلوث ثاني أكسيد الكربون.

تطبيق يقضي على ظاهرة هدر الطعام

قالت منة شاهين، رائدة أعمال ومؤسسة تطبيق «تكية»، إن فكرة التطبيق جاءت إليها بعد أن أدركت خطورة هدر الطعام ومساهمته في التلوث البيئي فإذا تم تجميع الطعام المهدر ستكون مصر ثالث دولة تلوث البيئة بعد الصين وأمريكا، وبالتالي حازت الفكرة اهتماما أكبر بالنسبة لها لإيجاد حل للقضاء على مشكلة هدر الطعام حفاظًا على التغيرات المناخية.

عدد المشاركين في تطبيق «تكية»

وأضافت شاهين أن عدد المشاركين في التطبيق وصل إلى أكثر من 20 ألف شخص بينما وصل عدد الموردين إلى أكثر من 85 من بينهم أشخاص يمتلكون فروعا كثيرة للمطاعم الخاصة بهم.

طريقة التعامل مع التطبيق

وأوضحت مؤسسة تطبيق «تكية»، أن التعامل مع المستهلكين يتم من خلال الاتفاق مع مورد الطعام على أخذ بواقي الطعام الجيد والصالح للتناول وإرساله إلى الجمعيات الخيرية مباشرةً، أو بيع الطعام للعميل بشكل مباشر بخصم 50% ويستطيع أيضًا شراءه وتحديد الجهة المراد التبرع لها وتقوم «تكية» بتوصيل الطعام إليها في ذات اليوم.

وأكدت شاهين أن إيصال فكرة تطبيق «تكية» للناس وإقناعهم بمدى خطورة هدر الطعام على البيئة أخذ الكثير من الوقت والمجهود، والبداية كانت بالعمل على زيادة وعي الناس وأن يشاهدوا التأثير الناتج عن استخدام التطبيق، مضيفة أن من الطرق التي تشجع أصحاب المطاعم لاستخدام التطبيق وتوصيل الطعام للجمعيات الخيرية تحقيق ربح من الفائض بنسبة 50%.

«تكية» يصل إلى الخارج

وأشارت مؤسسة تطبيق «تكية»، إلى أن التطبيق لم يتم استخدامه في مصر فقط بل وصل إلى دبي أواخر العام الماضي، وقد وصل عدد العاملين في التطبيق إلى أكثر من 12 شخصا تم إعدادهم وتدريبهم جيدًا لكي يصبحوا لديهم الخبرة والقدرة على تعليم العاملين الجدد.

جوائز حصل عليها التطبيق

ومن جانبها، أضافت شاهين أن تم اختيارها عام 2019 كأكثر الأشخاص المؤثرين في مصر، بالإضافة إلى وصول «تكية» إلى التصفيات النهائية لأكبر جائزة مصرية للأفكار الشابة والأشخاص أصحاب الشركات الجديدة، مؤكدة في حديثها أنه تم اختيارها في دبي وتكريمها فبراير الماضي كأفضل المؤثرين، وقد تم اختيار التطبيق العام الماضي ليكون من أفضل التطبيقات التي تؤثر على الأمن الغذائي في الشرق الأوسط.