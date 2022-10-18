غينيا الجديدة تدرب فريقا حكوميا أسبوعا للمشاركة في مؤتمر المناخ بمصر

ستكون بابوا غينيا الجديدة ممثلة بشكل جيد في المفاوضات الدولية السنوية حول تغير المناخ، ومؤتمر الأطراف أو COP 27 في مصر الشهر المقبل، وفق ما نقل موقع «بابوا نيو غينيا»، اليوم، عن ويليام لاكين، المدير الإداري بالنيابة لهيئة تغير المناخ والتنمية، خلال تدريب استمر لمدة أسبوع للوكالات الحكومية الرئيسية التي ستحضر الاجتماع.

وهذه الوكالات الحكومية هي هيئة تغير المناخ والتنمية، وهيئة الطاقة الوطنية، وهيئة غابات بابوا نيو غينيا، ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية، ووزارة الأشغال والطرق السريعة، ومكتب محامي الدولة، ووزارة التخطيط الوطني والمراقبة، ووزارة رئيس الوزراء و NEC من بين الوكالات الرئيسية الأخرى.

تدريب على التفاوض لمدة أسبوع

انتهى التدريب على التفاوض الذي استمر لمدة أسبوع بنجاح في إعداد المشاركين من الوكالات الحكومية الرئيسية لمؤتمر COP 27 السنوي المقرر عقده في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر.

ويتيح التدريب للمشاركين فهم تاريخ المفاوضات واللاعبين فيها، وكيفية تشكيل مواقف الدولة، والوثائق المستخدمة، بما في ذلك المعاهدات، والسياقات العلمية والسياسية التي ستُعقد فيها الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف، بما في ذلك القضايا الحالية التي ستؤثر على أجندات المفاوضات.

الوكالات الحكومية الرئيسية

وقال وزير البيئة والحفظ وتغير المناخ، سيمو كيليبا، إنه من المثير للاهتمام أن نرى الوكالات الحكومية الرئيسية تتجمع لتعلم وتزيد من قدرتها على المشاركة في مفاوضات المناخ على المستوى الدولي.

وذكّر الوزير المشاركين بشكل مهم بتذكر كيف يؤثر تغير المناخ على المجتمعات في بابوا غينيا الجديدة، أثناء المفاوضات على المستوى الدولي.

واستضافت هيئة تغير المناخ والتنمية التدريب لمدة أسبوع كامل بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر. وسيكون مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2022، الذي يشار إليه بشكل أكثر شيوعًا باسم COP27، هو مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون لتغير المناخ، الذي سيعقد في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 في شرم الشيخ .