مقدمة حفل تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل: «أشعر بالفخر لنقل الحدث للعالم»

قالت الدكتورة سمية فتحي، المذيعة بإذاعة جنوب الصعيد، ومقدمة حفل تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، بمعبد أبو سمبل، اليوم، الذي نظمته محافظة أسوان، إنها شرفت بتقديم الحفل الذي نقل براعة وعبقرية المصريين القدماء في حدث عظيم للعالم أجمع.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كان يملؤني الفخر عندما كنت أشرح للجميع ما وصل إليه الفنان والمعماري القديم، إذ استطاع حساب الدورة الفلكية منشئاً المعبد وفقا لدورتها فتتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني وفقا للأيام التي تم تحديدها مخترقة جدران المعبد داخل أكثر من 64 مترًا».

وأضافت «فتحي»، أنها ارتدت الزي الفرعوني خلال حفل تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل للتبشير بكل الخير لما هو قادم وأن بلادنا دوما رايتها مرفوعة منذ القدم حتى الآن».

حفلا لنقل ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني

وكانت أقامت محافظة أسوان اليوم بالتعاون مع وزارة الآثار والسياحة حفلا لنقل ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، داخل معبد أبو سمبل بمحافظة أسوان تلك الظاهرة التي تتكرر مرتين سنويا، إحداها اليوم 22 أكتوبر والأخرى يوم 22 فبراير لتوثيق موعد الزرعة والحصاد وفقا لعقيدة المصرى القديم وللتقويم الفلكي التبع حينها.

وبدأت محافظة أسوان الاستعدادت للظاهرة قبل شهر، حيث تم تركيب شاشات عرض خارج معبد أبو سمبل لنقل الظاهرة وكذلك إقامة حفل سبق ظاهرة التعامد ضم فقرات متعددة منها فرق إستعراضية وعزف للبيانو.

آلاف السياح يشهدون حفل تعامد الشمس على رمسيس

وفجر اليوم بداية مع بداية التعامد بالساعة 5:53 صباحا أقامت محافظة أسوان احتفالية لنقل الحدث للسياح المتواجدين خارج المعبد والذين تخطى عددهم الآلاف فضلا عن السياح داخل معبد أبوسمبل.