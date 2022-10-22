تفاصيل تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.. «استمر 20 دقيقة»

انتهت منذ قليل فعاليات ظاهرة تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني بقاعة قدس الأقداس بمعبده في مدينة أبوسمبل السياحية والتي تقع على مسافة 280 كيلو مترًا جنوب محافظة أسوان، واستمرت الظاهرة لمدة 20 دقيقة.

وشاهد الآلاف من السائحين الأجانب من جنسيات متنوعة والزائرين المصريين ظاهرة تعامد الشمس وبحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور عمرو القاضي رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة نائباً عن الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.

احتفالية ليلية بالحدث

وكانت هناك احتفالية ليلية قامت بتنظيمها محافظة أسوان بصحن معبدي رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية، والتي شملت عرض الصوت والضوء والذي تميز بسرد مشوق بتقنيات صوت وصورة وإضاءة حديثة لفترة حكم رمسيس الثاني، وعقب ذلك شهد محافظ أسوان وضيوف مهرجان تعامد الشمس الحفل الفني الساهر والذي أحياه المؤلف الموسيقى وعازف البيانو إيهاب عز الدين، وأيضاً عازفة التشيلو والمغنية علياء الباسوسي من خلال تقديم العديد من المقطوعات الموسيقية والغنائية، ثم فيلم تسجيلي بعنوان «تعامد الشمس»، أعقبه عرض أوبريت «أسوان تجمعنا» بأداء متميز لفرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية بتابلوهات فلكلورية، وهو الذي توازى معه تقديم ديفيليه وعروض لفرق الفنون الشعبية بشوارع المدينة وقصر الثقافة.

حضور مكثف وتجهيز شاشات بلازما لعرض التعامد

وحضر الحفل الفنى الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضا اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية للمنطقة الجنوبية، واللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان، فضلا عن القيادات التنفيذية والأمنية.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تم تسخير كافة الإمكانات لإنجاح الفعاليات المتنوعة التي تقام لإحياء ليالي وأيام هذا المهرجان الدولي، موضحاً بأنه تم تجهيز شاشات البلازما لعرض ظاهرة التعامد فجر السبت 22 أكتوبر لإتاحة الفرصة أمام المتواجدين في صحن معبدي رمسيس الثاني لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفىريدة من نوعها، وهو الذي تواكب مع تنظيم أكثر من نشاط ضمن الفعاليات التي انطلقت في 17 أكتوبر، وتختتم أثناء حدوث الظاهرة وذلك وسط مشاركة لفرق الفنون الشعبية.