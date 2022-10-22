أبرز المعلومات عن «لجنة 19221» البريطانية.. مهمتها اختيار رئيس الوزراء

تلعب لجنة 1922 البريطانية دورًا مهماً في اختيار والإشراف على انتخاب قائد الحزب، ومؤخرًا صوتت لسحب الثقة من رئيس الوزراء السابق، بوريس جونسون، إذ زاد الاهتمام عنها بعد تقديم ليز تراس استقالتها من منصب رئاسة الوزراء في بريطانيا وإعلان انتخابات خلال أسبوع تحت إشراف اللجنة.

أهم المعلومات عن لجنة 1922

ومن جانبها تستعرض «الوطن» أهم المعلومات عن لجنة 1922:

- هي المجموعة البرلمانية لـ حزب المحافظين في مجلس العموم في المملكة المتحدة.

- يرأسها السير جراهام برادي، منذ 26 مايو 2010.

- تشكلت في أبريل 1923، بعد مبادرة من أعضاء المحافظين الجدد المنتخبين في 1922، لتسهيل التعاون داخل الحزب والمساعدة في دمج الأعضاء الجدد، بحسب ورقة إحاطة لـ«نيل جونسون».

- تتكون اللجنة من جميع أعضاء البرلمان المحافظين، ويجتمعون أسبوعيا أثناء انعقاد جلسة البرلمان.

- توسعت العضوية مع انتخاب المزيد من نواب المحافظين، وفي عام 1926 تمت دعوة جميع نواب مجلس النواب ليصبحوا أعضاء.

- بعد عام 1926، أصبحت تعرف باسم لجنة الأعضاء المحافظين الخاصين.

- وتوفر وسيلة للنواب الرئيسيين لتنسيق ومناقشة وجهات نظرهم بشكل مستقل عن النواب الأماميين.

- تضم لجنة عام 1922 لجنة تنفيذية مكونة من 18 عضوا، يتم انتخابهم من قبل جميع أعضاء مجلس النواب المحافظين باستثناء أعضاء الحكومة.

آلية عمل اللجنة

تشرف اللجنة على انتخاب قادة الحزب، أو أي تصويت يقوده حزب محافظ للثقة في زعيم حالي، ويكفي لتمرير التصويت موافقة 15٪ من أعضاء البرلمان المحافظين (حاليًا 54 نائبًا) من أصل 360 عضوًا، يكتبون رسالة إلى رئيس اللجنة يطلبون مثل هذا التصويت.

أبرز القرارات التاريخية للجنة 1922

وتاريخا سحبت اللجنة الثقة من إيان دنكان سميث بنسبة 90 إلى 75، في 29 أكتوبر 2003، وفق شبكة «بي بي سي» البريطانية، وحديثا تم استخدام هذه العملية مؤخرا في 6 يونيو 2022 ، لسحب الثقة من بوريس جونسون، بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية.