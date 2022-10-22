«التنمية المحلية»: مبادرة تنمية الريف المصري تخلق حياة أفضل وأيسر للمرأة

قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن تمكين المرأة اقتصاديا يمارس من خلال عدة آليات في مبادرة حياة كريمة؛ بينها التنمية المحلية وبرنامج مشروعك وجهاز تنمية المشروعات وجمعيات مشروعات متناهية الصغر، التي تضخ مشروعات لتوفير فرص عمل، مؤكدا أن المبادرة تقدم خدمات تخلق حياة أفضل للمرأة.

جاد الكريم: التطوير في البنية التحتية يخلق فرص عمل

وأضاف «جاد الكريم»، خلال استضافته مع الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، في برنامج «السفيرة عزيزة»، أن التطوير في البنية التحتية يخلق فرص عمل للعمالة غير المنتظمة والمؤقتة ويساعد القرية المصرية أن تكون جاذبة للأشخاص؛ إذ كان الريف طاردا بسب تدني البنية الأساسية.

الرئيس يعتبر المرأة شريكا في كل ما يحدث بالبلاد

وعن أهم ما قدمته المبادرة للمرأة، قال مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يقول إن المرأة شريك في كل ما يحدث بالبلاد، ولدينا عدد كبير من المشروعات تخصها بشكل مباشر مثل مراكز تنمية الأسرة والطفل لخلق فرص للتمكين الاقتصادي.

وأوضح أن الخدمات الصحية التي تقدم من خلال المبادرة لها انعكاساتها على الأسرة، متابعا أن المرأة المتضرر الأكبر دائما من تدني البنية الأساسية لأنها المتعامل الأول معها لذا تحسينها يخلق حياة أفضل وأيسر لها.

جدير بالذكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن، سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.