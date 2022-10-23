عضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية يشرح «الكارثة البيئية» ومخاطرها

ما هو معنى مفهوم «الكارثة» في البيئة؟ وما هي مخاطرها؟ وكيف يتم إدارة هذه المخاطر البيئية؟ أسئلة عديدة تدور في أذهان البعض مع اقتراب موعد انعقاد الحدث الأبرز خلال الفترة المقبلة وهو مؤتمر المناخ COP 27، لذا يُجيب سمير طنطاوي، عضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية على كافة هذه التساؤلات.

ما معنى «الكارثة»؟

يقول «طنطاوي» لـ «الوطن» هي تغيرات حادة في أداء المجتمع المحلي نتيجة لظواهر طبيعية خطيرة تتفاعل مع ظروف اجتماعية شديدة التأثر، مما يؤدي إلى آثار سلبية بشرية أو مادية أو إقتصادية أو بيئية واسعة النطاق وتتطلب مواجهه طارئة وفورية لتلبية الاحتياجات البشرية الحاسمة الأهمية وقد يتطلب التعافي منها دعماً خارجياً.

مخاطر الكوارث

وأضاف «طنطاوي» أن «مخاطر الكوارث» معناها احتمال حدوث تغيرات حادة خلال فترة معينة في أداء المجتمع المحلي بسبب ظواهر طبيعية خطيرة تتفاعل مع ظروف اجتماعية شديدة التأثر تسفر عن آثار سلبية بشرية أو مادية أو اقتصادية أو بيئية واسعة النطاق.

إدارة مخاطر الكوارث

وأشار «طنطاوي» إلى أن «إدارة مخاطر الكوارث» هي عملية لتصميم وتنفيذ وتقييم إستراتيجيات وسياسات وتدابير لتحسين فهم مخاطر الكوارث وتشجيع الحد من مخاطر الكوارث ونقلها وتعزيز التحسين المستمر في ممارسات التأهب للكوارث والاستجابة لها والتعافي منها بقصد واضح يتمثل في زيادة الأمن والرفاهية البشرية ونوعية الحياة والقدرة على التحمل والتنمية المستدامة.