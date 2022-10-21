«البيئة والمسطحات» تضبط 25144 عبوة مياه غازية مجهولة المصدر

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات، القاهرة – الجيزة- المنوفية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية جاء أبرزها على النحو التالى:-

مجال حماية الثروة الزراعية الأعلاف الحيوانية

ضبط قضية (مصنع عشوائى لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بنطاق مديرية أمن المنوفية، بمضبوطات بلغت (39 طن مواد خام ومنتج نهائى لأعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبدون بيانات مُصنعة من مواد مجهولة المصدر وبدون بيانات ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية).

فى مجال حماية البيئة الصحة العامة

ضبط عدد (9) قضايا (5 مصانع عشوائية - 3 مطاعم"بدون ترخيص" - سوبر ماركت) بنطاق محافظتى "القاهرة – المنوفية".. بمضبوطات بلغت (19 طن مواد خام لمخلفات وفضلات بلاستيكية مجهولة المصدر تُستخدم فى تصنيع المنتجات البلاستيكية - 2,5 طن مواد خام سائلة مجهولة المصدر تُستخدم فى تصنيع المنظفات المنزلية المغشوشة والمقلدة - عدد 9600 قطعة منتج نهائى لصابون حمام مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة - 71,5 كيلو جرام مواد خام صلبة وسائلة مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة تستخدم فى تصنيع المياه الغازية،

وضبط 25144 عبوة منتج نهائى لمياه غازية مجهولة المصدر – 1 طن وعدد 5000 زجاجة البلاستيك مصنعة من مواد خام مجهولة المصدر بدون بيانات وبدون ترخيص منتج نهائى - 1,500 طن مواد خام ناتج عن إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية مجهولة المصدر لإنتاج وتصنيع خراطيم الرى بالتنقيط - عدد 66000 متر منتج نهائى لخراطيم رى الأراضى الزراعية بالتنقيط مصنعة من مواد مجهولة المصدر وبدون موافقات بيئية بدون ترخيص - 3760 كيلو جرام لحوم بدون بيانات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية).

عوادم السيارات

ضبط عدد (20) قضية (16 سيارة سولار، 4 سيارات بنزين) بنطاق محافظة الجيزة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.