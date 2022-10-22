شحن 60 ألف طن كلنكر إلى كوت ديفوار من ميناء شرق بورسعيد

أعلن ميناء بورسعيد، التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن شحن 60 ألف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار و35400 طن ملح إلى كرواتيا عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان، أن الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد شهدت نشاطا ملحوظا في حركة سفن البضائع العامة فقد استقبلت السفينة NKR ALICE القادمة من بلغاريا والتي ترفع علم ليبريا حيث يبلغ طولها 199 مترا وغاطس 9.1 متر والحمولة الكلية 34511 طنا وذلك لشحن 60 ألف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار للمرة الثالثة خلال أيام.

كما استقبل الميناء السفينة SAGITTARIUS القادمة من ميناء الإسكندرية والتي ترفع علم جزر مارشال حيث يبلغ طولها 169 مترا والغاطس 5.3 متر وذلك لشحن 27 ألف طن ملح إلى لاتفيا.

سفينة قادمة من الإسكندرية

وذكر البيان أن الميناء انتهى من شحن السفينة MARIAM .M القادمة من ميناء الإسكندرية والتي ترفع علم توجو بحمولة 8400 طن ملح إلى كرواتيا.

إجراءات خاصة لدخول السفن

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من سفن البضائع العامة والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التي أحرزتها مواني المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية في الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للمواني التابعة.