نشاط مكثف للأنبا رافائيل خلال زيارته الرعوية إلى أستراليا

ترأس الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، صلاة القداس الإلهي بكنيسة القديس مار مينا والقديسة مارينا بحي هالام في مدينة ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا بأستراليا، وشاركه في الصلاة عدد من رهبان وكهنة الكنيسة.

سيامة عدد من الشمامسة في ملبورن

وتولى الأنبا رافائيل عقب الصلاة الصلح بسيامة شمامسة وترقية آخرين للرتب أعلى، كما اجتمع مع الكهنة والشعب عقب القداس، وألقى خلال الاجتماع كلمة وأجاب على أسئلة الشعب.

وبحسب برنامج الزيارة، يضع الأنبا رافائيل مساء اليوم حجر الأساس لمشروع المباني الجديدة بكنيسة القديسة العذراء مريم في حي كينجسنتون، صلاة العشية ثم اجتماع عام مع شعب الكنيسة.

وجاء ذلك خلال زيارة الأنبا رافائيل الرعوية إلي ملبورن بأستراليا، والتي بدأت منذ 21 أكتوبر، وتستمر حتى 2 نوفمبر المقبل، يلتقي خلالها عددًا من الكهنة هناك ويتفقد الأقباط المقيمين، مع إلقاء عدد من الكلمات الروحية.

زيارة الأنبا رافائيل القدس لأول مرة

وسبق تلك الزيارة لملبورن قيام الأنبا رافائيل بعدد من الجولات الرعوية في الكويت والقدس والتي كانت تعد المرة الأولى التي يزور فيها القدس، حيث قام هناك بزيارة عدد من الأماكن المقدسة وصلاة القداس الإلهي في كنيسة القيامة.