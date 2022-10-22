أمين سر «اقتصادية النواب»: تثبيت سعر البنزين والسولار قرار سليم وشكرا للرئيس

أشاد النائب محمود الصعيدي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، البنزين والسولار، بعد تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، عند 8.00 جنيه للتر بنزين 80، و9.25 جنيه للتر بنزين 92، وعند 10.75 جنيه للتر بنزين 95، و7.25 جنيه للتر السولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن، متابعا: القرار سليم وشكرا للرئيس السيسي على توجيهاته.

تحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية

وأكد «الصعيدي»، أن قرار اللجنة جاء وفق قواعد وآلية تسعير تتم كل 3 أشهر، وفق الأسعار العالمية، إذ اجتمعت لجنة التسعير التلقائي اليوم، لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية، وبعد دراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط، نتيجة تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، التي أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت، ويأتي ذلك بالتوقيت مع انعقاد المؤتمر الاقتصادي غدا والحوار الوطني لوضع حلول ومقترحات جديدة، ورؤى لدعم الاقتصاد المصري ومواجهة الازمة الاقتصادية العالمية، خاصة في اسعار الطاقة والمنتجات البترولية.

أسعار بيع بعض المنتجات البترولية

وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية قرار لجنة التسعير الأخير بأتي انطلاقًا، من التزام اللجنة بما جرى إعلانه في يوليو 2019، بتطبيق آلية التسعير التلقائي، على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في العديد من دول العالم، إذ تستهدف الآلية، تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا.

وشدد الصعيدي، على أن الظروف العالمية غير مسبوقة وأزمة الطاقة الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية هي الأعنف وأثرت بشكل أكبر على الدول الأوروبية المهددة بشتاء قارس البرودة.

وأوضح أن الدولة بتوجيهات من الرئيس السيسي، تسعى لعدم فرض أي أعباء جديدة على المواطن، وتخفيف آثار الأزمة.