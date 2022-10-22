«لجنة التسعير» تقرر تثبيت أسعار البنزين والسولار

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قبل قليل، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، عند 8.00 جنيه للتر بنزين 80، و9.25 جنيه للتر بنزين 92، وعند 10.75 جنيه للتر بنزين 95، و7.25 جنيه للتر السولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.

واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية قبل قليل، لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير، المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، وبدراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط، نتيجة تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، التي أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك بعد مراجعة سعر الصرف.

ويأتي قرار اللجنة الأخير انطلاقًا، من التزامها بما جرى إعلانه في يوليو 2019، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في العديد من دول العالم، إذ تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين، لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.