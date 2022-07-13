تحريك أسعار البنزين والسولار وتثبيت «المازوت» للصناعات الغذائية والكهرباء

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر المقبل. وكشفت اللجنة، فى بيان اليوم، عن تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من صباح أمس، ليصبح سعر لتر البنزين 80 بـ8 جنيهات، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95، والسولار بـ7.25 جنيه.

وأعلنت اللجنة المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، عن تحريك سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه للطن، ليصبح سعر الطن 5000 جنيه، مع ثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اتصالات مع وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين، أمس، لتأكيد ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف المحافظات لضبط أسعار الركوب بين كل محافظة وأخرى، بحيث تتناسب تلك الزيادة مع الأسعار الجديدة للوقود.

«مدبولى» يكلف بسرعة التعامل مع شكاوى المبالغة فى الأسعار الجديدة

وشدد رئيس الوزراء على زيادة الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة مع ضرورة أن تتناسب الزيادة فى أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التى أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية. وكلف «مدبولى» بتفعيل غرفة العمليات بمركز معلومات مجلس الوزراء، لتتولى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، كما كلف منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، بسرعة التعامل مع أية شكوى ترد للمنظومة من المبالغة فى زيادة تعريفة الركوب، أو احتكار المنتجات البترولية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، فى بيان أمس، إنه طبقاً لما أعلنه وزير التنمية المحلية، فإن الزيادة الجديدة فى تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخلياً وبين المحافظة والأخرى ستكون ما بين 5% إلى 7% على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة، والخارجية بين المحافظات على أن يتم عرض التعريفة بصورة واضحة بكافة المواقف.

وقال «سعد» إن هناك تعليمات واضحة للمحافظين بالمرور على مواقف السرفيس ومحطات الوقود للتأكد من انتظام العمل بالمواقف وعدم استغلال المواطنين، مع التنبيه على القيادات التنفيذية بالمرور على مدار اليوم للمتابعة، والتعامل بحسم مع أى مخالفات لسائقى السرفيس والنقل الجماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين.

من جانبه، قال وزير التنمية المحلية، فى بيان أمس، إنّه سيتم تحريك سعر تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخلياً وبين المحافظات، بقيمة تتراوح بين 5% إلى 7% على جميع الخطوط، مع تعليقها بكافة المواقف بصورة واضحة. ووجّه «شعراوى» المحافظين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود، للتصدى لأى محاولات لاحتكار المواد البترولية، أو استغلال المواطنين بأية صورة، وذلك فى إطار متابعة الوزارة، لقرار لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية وتحريك الأسعار لبعض المنتجات.

وطالب الوزير بتكثيف الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية وإدارات المواقف والمرور ومديريات التموين، على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين. ووجّه «شعراوى» بالتنسيق بين المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخرى، وأن تكون مناسبة مع تحريك أسعار الوقود، كما وجّه المحافظين بالمرور على مواقف السرفيس ومحطات الوقود، للتأكد من انتظام العمل بالمواقف وعدم استغلال المواطنين، والتنبيه على القيادات التنفيذية للمرور على مدار اليوم للمتابعة والتعامل بحسم مع أى مخالفات لسائقى السرفيس والنقل الجماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين.

«شعراوى»: 50 قرشاً لتذكرة النقل العام وحملات على «المواقف»

وشدد الوزير على ضرورة تأكيد وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى، والمتضمن خط السير، والأجرة المقررة وفقاً للتحريك الجديد للأسعار، لمنع قائدى السيارات من تحريك تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير، مطالباً بالتأكيد على هيئة النقل العام فى القاهرة والإسكندرية، على أن يكون تحريك تعريفة الركوب متناسباً مع تحريك أسعار الوقود، موضحاً أنّ تحريك سعر التذكرة لن يتخطى 50 قرشاً عن الأسعار القديمة.

وقال «شعراوى» إنّ غرفة العمليات وإدارة الأزمات فى الوزارة، ستتابع بشكل مستمر على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات، مطالباً المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات ومبادرة «صوتك مسموع» فى الوزارة، لتقديم أى شكوى.

مصدر بالسكة الحديد: لا زيادة فى أسعار تذاكر القطارات

فى سياق متصل، أكد مصدر فى وزارة النقل أنه لا زيادة فى أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، والمترو، بعد تحريك أسعار الوقود، التى أعلنتها لجنة التسعير بوزارة البترول والثروة المعدنية، أمس. وأوضح المصدر فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد على كافة خطوط الهيئة القومية فى الفترة الحالية، مشيراً إلى أن لجنة التسعير التابعة لهيئة السكة الحديد، هى المعنية بتحديد أسعار تذاكر القطارات «الروسى أو المكيف»، وفقاً للمسافة المقطوعة للقطار. وقال المصدر إن اللجنة لم تعقد أية اجتماعات خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع انعقاد لجنة التسعير التابعة لوزارة البترول خلال أوائل الشهر الجارى.

مترو الأنفاق: لم يأتِ لنا قرار بزيادة أسعار التذاكر

من جانبه، كشف أحمد عبدالهادى بكير، المتحدث باسم الشركة المصرية المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأول والثانى لمترو الأنفاق، حقيقة زيادة أسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق، مضيفاً لـ«الوطن»: «الشركة لم تتلقَّ أية تعليمات من تقبل الهيئة القومية للأنفاق بشأن زيادة أسعار تذاكر المترو، وبالتالى نحن مستمرون فى العمل بالأسعار الحالية لتذاكر المترو دون زيادة على جميع الخطوط، لحين صدور تعليمات جديدة إن وُجدت، وفى حال وجود قرارات من وزارة النقل سيتم تنفيذها على الفور».