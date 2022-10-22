فادي النجار يكشف تفاصيل حكاية «لو بعد حين».. يجمع بين دينا الشربيني وشيرين رضا

كشف المؤلف فادي النجار، خلال استضافته ببرنامج «the insider بالعربي»، تفاصيل العمل الدرامي الذي يجمع الفنانة دينا الشربيني وشيرين رضا لأول مرة.

وقال النجار: «حكاية (لو بعد حين) ضمن أحداث مسلسل (حدث بالفعل)، بطولة دينا الشربيني وشيرين رضا، ميكس غريب جدا يراه الجمهور، وعن نفسي متحمس جدا أني أشوفهم في عمل واحد جنب بعض هيعملوا إيه مع بعضهم».

وأضاف النجار: «القصة أنهم استيقظوا من النوم في يوم من الأيام لم يجدوا عائلتهم كلهم اختفوا، ويجسدون خلال المسلسل دور شقيقات».

مسلسل حدث بالفعل

مسلسل «حدث بالفعل» إنتاج مصري إماراتي، وينتمي العمل لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق عمل مختلف، ويناقش المسلسل العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وتأثيرها علي من حولهم.

آخر أعمال دينا الشربيني

يذكر أن آخر أعمال دينا الشربيني الدرامية كان مسلسل «المشوار» والذي عرض في موسم رمضان 2022 بطولة محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد كمال، ندى موسى، عمرو عبدالجليل، محمود الليثي، محمد عبده، حنان يوسف، سامي مغاوري، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.