دينا الشربيني لـ منى الشاذلي: بحترم كاملة أبو ذكري وعمري ما اختلفت معاها

قالت الفنانة دينا الشربيني، إن خلافها مع المخرجة كاملة أبو ذكري في مسلسل زي الشمس، الذي جمعهما سويا، لم يكن خلافًا بالمعنى المفهوم بل كان مجرد سوء تفاهم، موضحة أنها تكن كل حب وتقدير للمخرجة كاملة أبو ذكري كونها معلمتها وأنها كانت تتمنى العمل معها وتحب كل أعمالها.

وأضافت دينا الشربيني خلال برنامج معكم مع منى الشاذلي على قناة cbc: «إحنا قعدنا مع بعض وأنا قلت لها أنا اتقالي كذا وهي ردت وحلينا الموضوع، وكل حد جه المسلسل ده سواء ريهام عبد الغفور أو السعدني وداود، جم علشانها هي مش علشاني».

دينا الشربيني: خضعت لعمليات تجميل

وأوضحت دينا الشربيني أنها خضعت لعمليات تجميل، وأحد هذه العمليات سبّب لها مشكلة في أثناء التصوير، إذ أثر على أدائها في أحد المشاهد، وقالت: «فيه كذا حد قالي إن البوتوكس المفروض تتعمل في الثلاثينات يعني المفروض تتعمل علشان العلامات اللي في الوش متبقاش عميقة لأنها مش هتروح بعد كده فروحت عملت بوتوكس».

وتابعت: «كان عندي مسلسل مع أستاذ حسين المنباوي، وكان فيه مشهد ليا المفروض مضايقة جدا ومخنوقة وبعيط، عملته مرة واتنين لحد ما وصلت 15 مرة، فلقيته جاي يقولي، دينا مالك ده أنت المفروض ممثلة يعني ليه مش عارفة تمثلي إنك مضايقة، وده كان بسبب البوتوكس، فقررت إني مش هعمله تاني».

وخلال الحلقة أيضا تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن السؤال الذي حير الجمهور، وهو هل بالفعل أغنية برج الحوت التي قدمها الفنان عمرو دياب كانت خصيصا لها ولكنها تهربت من السؤال بغناء الأغنية.