دينا الشربيني عن الخلاف مع كاملة أبوذكرى: «أستاذتي وأحب أشتغل معاها»

كشفت الفنانة دينا الشربيني خلال استضافتها في برنامج «معكم»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عن انتهاء خلافاتها مع المخرجة كاملة أبوذكري.

وقالت دينا الشربيني إن مشكلة حدثت أثناء تصوير مسلسل «زي الشمس»، مضيفة: «أستاذة كاملة أبوذكري صحيح حصل حاجة في النص والمشروع مكملش كله ومكنش فيه خناقة، أنا بموت فيها، وكان فيه سوء تفاهم وبعدين اتقابلنا في الجونة واتكلمنا».

دينا الشربيني: أتمنى اشتغل مع كاملة أبوذكري

وأكدت دينا الشربيني على محبتها لكاملة أبوذكري قائلة: «دي أستاذة وأنا كنت بتمنى اشتغل معاها، وهي أستاذتي وانا كنت أكتر حد متضايق من اللي حصل».

كانوا جايين المسلسل عشان كاملة أبوذكري

وكشفت دينا الشربيني بعض كواليس المسلسل «هو كل حد كان جاي المسلسل ده عشان أستاذة كاملة»، مضيفة: «ريهام عبدالغفور صاحبتي وتشيل مسلسل لوحدها وأحمد السعدني كانوا جايين مش عشاني لكن عشان عمل مع أستاذة كاملة أبوذكري».

وهنأت دينا الشربيني كاملة أبوذكري على تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته القادمة: «أنا عايزة اقول لها الجايزة دي اتأخرت وبجد بجد تستاهلي كل حاجة كويسة، عشان أنتي بتشتغلي من قلبك ولما بتيجي تقولك على حاجة بتقولهالك بصدق»، مضيفة «اللوكيشن بتاعها تحفة وأنا بحبها».