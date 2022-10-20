فوازير رمضان 2023 تجمع دينا الشربيني بـ محمد ثروت ومجدي الهواري

تخوض الفنانة دينا الشربيني، تجربة فنية جديدة خلال موسم الدراما الرمضانية 2023، إذ تعاقدت على تقديم الفوازير، وبدأت في تصوير مشاهدها بعد بروفات مكثفة مع الفنان محمد ثروت، الذي يشاركها البطولة.

تدور أحداث الفوازير في إطار كوميدي استعراضي، من إخراج مجدي الهواري، لكن حتى الآن، لم يتم الاستقرار على الاسم النهائي لها، إلا من المقرر الإعلان عنه الفترة المقبلة.

وتعتبر فوازير رمضان 2023، التعاون الرابع بين الفنان محمد ثروت والمخرج مجدي الهواري، بعد مسلسل «دايما عامر» في موسم الدراما الرمضانية الماضي، بالإضافة إلى مسرحيتي «3 أيام في الساحل» و«علاء الدين»، بينما تعتبر تلك المرة الأولى التي تجمع «الهواري» بـ دينا الشربيني.

فوازير رمضان 2023 ليست الأولى لمجدى الهواري

سبق أن قدم المخرج مجدي الهواري، تجربة للفوازير بعنوان «خليك جريء» في 2001، من بطولة أحمد حلمي وغادة عادل، وعلى مدار 30 حلقة، استعرض الثنائي خلالها، مجموعة من أشهر العلاقات الرومانسية على مر التاريخ، مثل «قيس وليلى»، «عنتر وعبلة»، «روميو وجوليت» و«كليوباترا وأنطونيو»، وغيرهم من الشخصيات.

دينا الشربيني تعيش حالة نشاط فني

على الجانب الأخر تعيش الفنانة دينا الشربيني حالة من النشاط الفني، حيث قدمت مجموعة من الأعمال التي لاقت صدى واسع خلال الفترة الماضية، من بينها شخصية «ورد» التي جسدتها في مسلسل «المشوار» للمخرج محمد ياسين، في سباق موسم الدراما الرمضانية الماضي، بالإضافة إلى مشاركتها في بطولة العرض المسرحي «أحفاد ريا وسكينة» في موسم الرياض 2022، كما عرض لها فيلم «حامل اللقب» مع الفنان هشام ماجد.

وتشارك حاليا في بطولة فيلم «شقو» للمخرج كريم السبكي، الذي يجمعها بعدد من الفنانين من بينهم عمرو يوسف، محمد ممدوح وأمينة خليل، والمقرر عرضه في السينمات في 2023.