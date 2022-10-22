السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية.. ثالث جلسات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي

تناقش الجلسة الثالثة في اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي 2022، السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية.

تعزيز مصداقية استهداف التضخم

ووفقا لبيان صادر مساء اليوم السبت عن المؤتمر، فإنَّ الجلسة الثالثة تستهدف استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية؛ للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزِّز مصداقية سياسة استهداف التضخم، وذلك تحت عنوان «السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية».

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي غدا

وتنطلق فعاليات «المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022» غدا الأحد، بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.

وتنظم الحكومة المؤتمر الاقتصادي بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستمر الفعاليات على مدار 3 أيام متتالية.

ويناقش المؤتمر أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله بمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.