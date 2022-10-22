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السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية.. ثالث جلسات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي

كتب:

منى صلاح
05:17 م | السبت 22 أكتوبر 2022
المؤتمر الاقتصادي 2022

المؤتمر الاقتصادي 2022

تناقش الجلسة الثالثة في اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي 2022، السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية.

تعزيز مصداقية استهداف التضخم 

ووفقا لبيان صادر مساء اليوم السبت عن المؤتمر، فإنَّ الجلسة الثالثة تستهدف استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية؛ للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزِّز مصداقية سياسة استهداف التضخم، وذلك تحت عنوان «السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية».

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي غدا 

وتنطلق فعاليات «المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022» غدا الأحد، بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.

وتنظم الحكومة المؤتمر الاقتصادي بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستمر الفعاليات على مدار 3 أيام متتالية.

ويناقش المؤتمر أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله بمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.

 

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منى صلاح
بقلم منى صلاح

مسؤول ملف البنوك بجريدة الوطن، وحاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، ودبلوم الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية.