وكيل «خطة النواب»: المؤتمر الاقتصادي جاء في وقته.. ويجب الاهتمام بتوصياته

أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انطلاق فعاليات «المؤتمر الاقتصادي مصر 2022»، الذي تنظمه الحكومة، ويستمر على مدار ثلاثة أيام، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة نخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، محاولة جادة للبحث عن حلول لمواجهة التداعيات المستقبلية.

مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية

أضاف وكيل «خطة النواب»، أن الهدف من المؤتمر الاقتصادي، مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وإجراء حوارا هادفا بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار، لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة المشكلات التي تواجه ملف الاستثمار في مصر، وتأتي الأهمية الكبيرة لعقد هذا المؤتمر، لمناقشة تحديات مصر الاقتصادية، والاستماع إلى رؤى الخبراء والاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال، ووضع خارطة طريق لحل هذه المشكلات، حتى يكون لهذا المؤتمر آثاره الإيجابية والكبيرة، لدعم الاقتصاد الوطني، ومواجهة مشكلات المستثمرين والقطاع الصناعي والصادرات المصرية.

مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

وأشار سالم، إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ومن الممكن توفير ملايين فرص العمل عبر أفكار مشروعات بسيطة، مؤكدا أهمية تطبيق مخرجات المؤتمر الاقتصادي بشكل سريع على أرض الواقع.

العمل على توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن المؤتمر سيعمل على ضرورة إيجاد حلول عاجلة، لجميع التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، وتقديم مقترحات وتوصيات، تسهم في دفع هذا القطاع للأمام، خاصة أننا في مرحلة تتطلب تحجيم الاستيراد، لتوفير العملة الصعبة، والعمل على توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.

وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت مناسب للغاية، لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، إذ أن الأهم، هو استماع الحكومة لآراء المستثمرين والعاملين في مجال الاستثمار والإداريين أيضا، لأن هؤلاء هم الذين يواجهون المشكلات والصعوبات الحقيقية.

وأكد أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ستشارك في أعمال المؤتمر، وتستمتع للآراء المختلفة، مطالبا بأن تكون توصيات المؤتمر في جميع النواحي الاقتصادية، محل اهتمام من الحكومة، حيث يمكن من خلال هذه التوصيات علاج الكثير من المشكلات الحالية.