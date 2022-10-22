تأجيل محاكمة 7 متهمين في قضية خلية مصر الجديدة لـ25 أكتوبر

أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم السبت، جلسة محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية مصر الجديدة»، لـ25 أكتوبر الجاري.

وصدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

الإضرار بمصالح البلاد القومية

وبعد تحقيقات موسعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية مصر الجديدة» والمتهم فيها 7 أشخاص، وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم كان من بينها: منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وكان غرضهم من ذلك الإضرار بمصالح البلاد القومية.

الإضرار بالوحدة الوطنية بين فئات الشعب

ووجهت النيابة العامة أيضًا للمتهمين؛ تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون وأحكام الدستور للاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية بين فئات الشعب، والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراض هذه الجماعة ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

حيازة مفرقعات وأسلحة نارية

ووجهت النيابة للمتهمين أيضًا، تهم تمويل الإرهاب والجماعات التابعة له؛ بأن جمعوا وتلقوا ووفروا أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات للجماعة مع علمهم باستخدامها في عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة.