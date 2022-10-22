الأحزاب: السيسي رئيس لكل المصريين.. ويبني جمهورية جديدة تتسع للجميع

أشاد رؤساء وقيادات أحزاب بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بالرد على أسئلة الحوار الوطني التي طرحها مجلس الأمناء، البالغ عددها ثمانية، وذلك بالتزامن مع انطلاق المؤتمر الاقتصادي، الذي يعقد غدا الأحد لمدة ثلاثة أيام .

وقال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحزب يشارك بالمؤتمر الاقتصادي، وأعد رؤية اقتصادية ترتكز على ضرورة تطوير الصناعة، وإزالة كل العقبات التي تواجه الاستثمار الخاص، وإجراء عدد من التعديلات التشريعية، التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، والرئيس السيسي هو رئيس لكل المصريين ويرسخ لمبدأ أن مصر تتسع للجميع.

«الوفد»: دعوة الرئيس تؤكد جدية الحوار

وتابع: «نرحب بفكرة المؤتمر الاقتصادي، ونأمل الوصول لقرارات وتوصيات، تسهم في دعم الاقتصاد المصري، كما نؤيد خطوات الحوار الوطني نحو بناء الجمهورية الجديدة، والوفد حزب معارض، لكنها معارضة وطنية، بغرض البناء وليس الهدم»، مشددا على أن دعوة الرئيس للحكومة تؤكد جدية الحوار الوطني.

حماة الوطن: توطين الاستثمارات الأجنبية أولويتنا

من جهته، قال اللواء أحمد العوضي نائب رئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن دعوة الرئيس ترسخ لجمهورية جديدة تتسع للجميع، ويشارك كل حزب وكل تيار برأيه، موضحا أن المؤتمر الاقتصادي المقرر انطلاقه غدا، من الحكومة والجهات المعنية، جاء ليبحث سبل مقومات الاقتصاد المصري، لا سيما في ظل الأزمة التي أصابت الاقتصاد العالمي، عقب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيدا بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة بالرد على الأسئلة التي وجهتها الأمانة العامة للحوار الوطني، ما يعكس جدية الحوار.

وأضاف «العوضي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية غيرت خارطة الاقتصاد العالمية، كونها السبب الرئيسي في اختناق سلاسل الإمدادات العالمية عند دولتي روسيا وأوكرانيا، باعتبارهما أولى دول العالم تصديرا للحبوب الأغلال التي تعد العمود الفقري لصناعة المواد الغذائية.

وتطرق نائب رئيس حزب حماة الوطن، للحديث عن أهم المطالب التي يطرحها الحزب بالمؤتمر الاقتصادي، وقال: «نطالب بإزالة العقبات التي تقف في وجه الاستثمارات الأجنبية، والعمل على توطينها بكل ربوع مصر، وذلك بهدف خلق فرص عمل للشباب، وجذب العملة الأجنبية التي يتطلبها المصرف المصري بشكل كبير».

وتابع نائب رئيس حزب حماة الوطن: «كما نطالب ببحث كامل لكل المعوقات التي تقف في وجه عملية توطين الصناعة الوطنية لكل السلع والمنتجات المستوردة، وذلك بهدف تخفيف الضغط على العملة الأجنبية ومحاربة البطالة».