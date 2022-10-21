رئيس حزب «الوفد»: المؤتمر الاقتصادي فرصة للترويج للاستثمارات المتاحة

ثمن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، الدعوة للمؤتمر الاقتصادي، مؤكدا أنه خطوة مهمة في جذب الاستثمارات، بعد الكثير من الإصلاحات التي شهدها الملف على مدار السنوات القليلة الماضية، سواء تشريعية أو مؤسسية من أجل جذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

رئيس حزب «الوفد»: المؤتمر الاقتصادي يأتي في توقيت مهم

وأوضح رئيس حزب «الوفد»، لـ «الوطن»، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أسهم في تحقيق معدلات نمو متسارعة، فضلا عن وضع حلول جذرية لبعض المشكلات الاقتصادية التي عانى الاقتصاد المصري منها على مدار عقود، بالإضافة إلى انتهاج برنامج تنمية شاملة من أجل تحقيق التنمية المستدامة والوقوف على أهدافها في المجالات كافة.

وأشاد رئيس حزب الوفد، بتوقيت المؤتمر الاقتصادي، مشيرا إلى أنه جاء فى توقيت مهم، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم بأسره، وتحديدا بعد أزمة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، التي كان لها آثار شملت العالم كله.

برنامج الإصلاح أسهم في دعم الاقتصاد المصري

وأكد «يمامة» أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في دعم الاقتصاد المصري، إذ نجح الاقتصاد في استيعاب الصدمات التي حدثت خلال السنوات الماضية، وهو ما حدث في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي عانت منها أضخم وأقوى الاقتصادات في العالم.

ودعا رئيس حزب الوفد، رجال الأعمال والجهات المعنية بالمشاركة في المؤتمر الاقتصادي، لتقديم رؤيتهم تجاه مناخ الاستثمار في مصر وعرض مشاكلهم، مؤكدًا أن المؤتمر سيكون منصة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

ومن المقرر أن تنطلق بعد غد الأحد، فعاليات «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.