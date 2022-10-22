جونسون يظهر مجددا ويسعى لمنصب رئيس وزراء بريطانيا.. «قطع إجازته وانضم للسباق»

بعد استقالة ليز تراس، الخميس، من رئاسة وزراء بريطانيا، عاد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا السابق، للظهور على الساحة من جديد، واعتزامه الترشح لرئاسة حزب المحافظين مجددا ومن ثم عودته لرئاسة وزراء بريطانيا مجددا بعد أسابيع من إجباره على التنحي عن المنصب.

وأوضح نواب محافظون، أن بوريس جونسون جمع دعم 100 نائب للترشح لزعامة المحافظين، وفي حال فوزه سيتولى جونسون منصب رئيس وزراء بريطانيا مجددا وفقا لشبكة «العربية».

جونسون ومنصب رئيس وزراء بريطانيا من جديد

وبمجرد استقالة ليز تراس، بدأ سباق الترشح على زعامة حزب المحافظين، ومن ثم رئاسة الوزراء، ويسعى المرشحون للحصول على تأييد الأعضاء للفوز بزعامة الحزب ويحتاج المرشحون لرئاسة حزب المحافظين في بريطانيا لدعم ما لا يقل عن 100 عضو من إجمالى 357 نائبا محافظا، وهو ما أكدته مصادر مقربة من جونسون بحصوله على دعم 100 ما يعزز موقفه بالفوز برئاسة وزراء بريطانيا.

وأعلن حزب المحافظين عن عملية انتخابية سريعة تستمر أسبوعا فقط يختار النواب المحافظون والأعضاء الزعيم الجديد للحزب، على أن يتم تنصيبه رئيساً للوزراء بحلول ظهر الجمعة 28 أكتوبر.

ويهدف اختصار حملة انتخابية تستمر شهوراً في العادة، لإعادة تنظيم صفوف الحزب وتفادي اضطراب الأسواق الذي قد ينبع عن تأجيل الإعلان عن الموازنة المرحلية المتوقّعة في 31 أكتوبر.

3 مرشحين لمنصب رئيس وزراء بريطانيا

ومن ضمن المرشحين بخلاف جونسون لرئاسة وزراء بريطانيا، منافسا ليز تراس السابقان على زعامة الحزب وهما ريشي سوناك وبيني موردنت.

وقطع جونسون إجازته وعاد إلى بريطانيا اليوم السبت، وقال وزير التجارة جيمس دودريدج، أمس إن جونسون أبلغه بأنه مستعد لرئاسة وزراء بريطانيا في ولاية ثانية.

يشار إلى أنه في السابع من يوليو الماضي، غادر بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، مقر رئاسة الحكومة في لندن بعد اختيار ليز تراس لخلافته في المنصب، واستقال جونسون من منصبه في يوليو بعد عدة فضائح في صفوف حزب المحافظين.