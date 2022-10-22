الأنبا موسى يناقش موضوعات ومسابقات مهرجان «الكرازة 2023»

عقدت اللجنة التحضيرية لمهرجان الكرازة المرقسية اجتماعا لبدء إعداد وتحضير موضوعات ومسابقات المهرجان للعام المقبل 2023، تحت شعار «لاَ تَكُونُ إِلاَّ فَرِحًا»، بحضور الأنبا موسى أسقف الشباب، ومقرر اللجنة المركزية للمهرجان، وذلك بقاعة القديس البابا أثناسيوس الرسولي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة أعضاء اللجنة للمراحل من الطفولة وحتى مرحلة الخدام، وكذلك لجان المسابقات والفئات الخاصة.

ترجمة كتب مهرجان الكرازة إلي تسع لغات

وأشار المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلي أنه من المنتظر صدور كتب المهرجان مع مطلع العام المقبل لتبدأ الكنائس والإيبارشيات بالتوالي في مسابقاته وموضوعاته، بمشاركة إيبارشيات المهجر حيث تترجم كتب المهرجان إلى تسع لغات حتى الآن.

احتفال بالفائزين في مهرجان الكرازة

ونظمت إيبارشية شبرا الخيمة، احتفالًا بالفائزين في مهرجان الكرازة من أبناء الإيبارشية، وشارك في الاحتفال الأنبا مرقس، مطران الإيبارشية، كما وزع الكؤوس والهدايا على الفائزين في 18 من أنشطة المهرجان.