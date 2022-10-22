تأجيل محاكمة 57 متهما باللجان النوعية للإخوان لجلسة 25 نوفمبر المقبل

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، محاكمة 57 متهما بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 25 نوفمبر؛ لسماع الشهود.

اتهامات النيابة للمتهمين

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

تكدير السلم العام

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم؛ منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.