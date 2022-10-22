محاكمة 56 متهما في قضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان.. بعد قليل

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، في محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، بعد قليل، جلسة محاكمة 56 متهمًا في قضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان الإرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية

وعن تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في قضية «إعادة هيكلة اللجان النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية»، فقد وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وترويع المواطنين والتحريض على العنف.

نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الاقتصادية للبلاد

ووجهت لهم النيابة العامة أيضًا، تهم ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد على عكس الحقيقة، وكان غرضهم من ذلك هو تكدير السلم العام في إطار الأهداف التي تسعي إليها جماعة الإخوان الإرهابية، فضلًا عن الترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وخلق فجوة بين مؤسسات الدولة ومواطنيها.