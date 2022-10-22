إصابة 7 عمال في حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

شهد طريق «بلبيس - السلام» بمحافظة الشرقية، وقوع حادث انقلاب أتوبيس، أسفر عن إصابة 7 عمال بشركة ملابس بنطاق مدينة العاشر من رمضان، بإصابات متنوعة وسحجات وجروح.

إصابة 7 أشخاص

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إخطار من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 7 أشخاص مصابين بكدمات وجروح وإصابات متفرقة بالجسد، وهم يتلقون حاليا الرعاية اللازمة.

انقلاب أتوبيس

انتقلت قوة أمنية إلى محيط الحادث من مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية وتبين من التحريات التي أجراها رجال الأمن وقوع حادث انقلاب أتوبيس بطريق بلبيس - السلام، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بكدمات وجروح وإصابات بين متوسطة وخفيفة.

النيابة تباشر التحقيقات

كان الأهالي في محيط الحادث أبلغوا هيئة الإسعاف التي دفعت بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية وتلقي العلاج اللازم، فيما تحرر المحضر اللازم وجرى إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.