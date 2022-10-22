تفاصيل ضبط تاجر مخدرات بـ90 كيلو «بانجو» وأقراص «كبتاجون» في الشرقية

قررت النيابة العامة حبس المتهم بحيازة المواد المخدرة والإتجار فيها بمحافظة الشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما أعلنت وزارة الداخلية أمس الجمعة تمكنها من القبض عليه، وكان بحوزته كميات من مخدر البانجو، إلى جانب أعداد كبيرة من الأقراص المخدرة.

القبض على المتهم

كانت أجهزة الأمن قد نجحت في القبض على المتهم المقيم في مركز «أبو حماد» أثناء استقلاله لإحدى السيارات دون لوحات معدنية، وضبطت بحوزته على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وصلت إلى وزن 90 كيلوجراما من البانجو، مع عدد 1566 قرص كبتاجون مخدر، وتقدر القيمة المالية للمخدرات المضبوطة إلى 500 ألف جنيه، إضافة إلى بندقية آلية وطلقات نارية.

التحقيق مع المتهم

وبدأت النيابة العامة التحقيق مع المتهم فيما كل ما هو منسوب إليه من اتهامات بحيازة المواد المخدرة والإتجار فيها، وقررت النيابة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة المتهم

وعن العقوبة المنتظرة للمتهم بحيازة المخدرات للإتجار فيها في محافظة الشرقية، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض لـ«الوطن»، إنَّه طبقاً للقانون فإن المتهم ينتظر عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وهي السجن مدة لا تقل عن 6 سنوات وقد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.