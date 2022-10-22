تسليم 120 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة وافتتاح ملتقى توظيف في الشرقية

يفتتح حسن شحاتة؛ وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب؛ محافظ الشرقية، ملتقى توظيف بمشاركة 59 شركة من القطاع الخاص والاستثماري، تُوفر 5948 فرصة عمل للشباب في جميع المؤهلات، بعد غد الاثنين، وذلك في نادي بروسيا بمدينة العاشر من رمضان.

توفير فرص عمل

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في إطار دورها في توفير فرص عمل لائقة للشباب بالقطاع الخاص، وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، لتحسين مستويات معيشتهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقالت الوزارة، إن الفرص المتاحة بالملتقى، وفرتها مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، تنسيقاً مع مجموعة من الشركات الخاصة، على مهن وتخصصات مختلفة لجميع المؤهلات، ولفتت إلى أن الملتقى يتم تنظيمه من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، وعلي الشباب الراغبين في العمل التواجد بالملتقى في هذا التوقيت.

تسليم 120 عقد عمل

وأضافت أنه من المقرر أن يسلم وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية 120 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وفرتها مديرية القوى العاملة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.