«المصريين الأحرار»: الأسئلة الموجهة من الحوار الوطني للمؤتمر الاقتصادي حيوية

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الاستفسارات المرسلة من لجان الحوار الوطني إلى مجلس الوزراء لعرضها أمام المؤتمر الاقتصادي حيوية، إذ أنها تتعلق بالسياسات النقدية والمالية وكيفية تفعيل الاستثمار، ومعرفة ما يحدث في الفترة المقبلة من إجراءات بمختلف القطاعات، فضلًا عن معرفة دور الدولة في الزراعة، والتغلب على المشكلات الاقتصادية.

تكامل وتفاعل بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز» مع الإعلامي محمد المهدي، أن هناك تكاملا وتفاعلا بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المؤتمر الاقتصادي يعمل على الإجابة عن جميع الاستفسارات الخاصة بكل القطاعات وإيجاد حلول للمعوقات.

وتابع أن هناك 8 استفسارات في 8 قضايا مختلفة لعرضها في المؤتمر الاقتصادي، لافتًا إلى أن حزب المصريين الأحرار له استفسارات مكملة لها طبقًا لرؤية وأهداف ومبادئ الحزب الاقتصادية.

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أهم الأهداف التي يركز عليها حزب المصريين الأحرار، وهي كيفية تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي بطرق عملية، مضيفًا أن هناك العديد من القوانين الصادرة بفترات سابقة في ذلك الصدد، ولكن المستثمر الأجنبي والمحلي لم يشعر بمردودها، مؤكدًا أن ذلك ليس عيبًا في تلك القوانين ولكن بسبب عوامل أخرى.

خريطة تسويق استثماري لمصر

ويرى «خليل»، أنه يجب النظر في التشريعات القديمة ومعرفة أسباب تعطل تنفيذها قبل سَن تشريعات جديدة، كموضوع الشباك الواحد، مشيرًا إلى أن حزب المصريين الأحرار يعمل على وضع خريطة تسويق استثماري لمصر.