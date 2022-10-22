نادية مصطفى تبدأ حفلها بمهرجان الموسيقى العربية بأغنية «لولا الملامة»

صعدت الفنانة نادية مصطفى، منذ قليل، إلى مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، لإحياء حفلها ضمن مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الـ 31.

نادية مصطفى تقدم حفلها على مسرح النافورة

وبدأت نادية مصطفى حلفها بأغنية «لولا الملامة» للفنانة الراحلة وردة، ومن المنتظر أن تقدم أغنية جديدة، خلال حفلها اليوم.

ومن المقرر أن يحيي الفنان هاني شاكر، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم، عقب حفل الفنانة نادية مصطفى.

وتحيي الفنانة وعد البحيري، حفلا غنائيا على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم، وتسبقها فقرات خاصة تقدمها نهى حافظ وأحمد صبري وحنان عصام وعاطف عبدالحميد.

حفلات مهرجان الموسيقى العربية

جدير بالذكر أن مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الـ 31، ستتضمن مشاركة عدد كبير من الفنانين منهم محمد منير وأصالة وعاصي الحلانى وديانا حداد وكارول سماحة وغيرهم.