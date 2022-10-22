اليوم.. هاني شاكر يحيي حفلا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

تتوالى فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ31 والذي يقام على عدد من مسارح الدولة في عدد من المحافظات المختلفة، وسيتضمن اليوم الثالث من الفعاليات عدد من المطربين المميزين.

ومن المقرر أن يحيي الفنان هاني شاكر حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساءً.

فعاليات ثالث أيام مهرجان الموسيقى العربية

ويسبق فقرة الفنان هاني شاكر عدد من الفقرات الأخرى، والتى تتضمن فرح الموجى وريهام عبدالحكيم والسوليست وحيد ممدوح وستنطلق فقراتهم في تمام الساعة الثامنة مساء.

أما على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الاسكندرية فسيحيي حفل الليلة الفنانة وعد البحري، والتي ستنطلق فقرتها في تمام الساعة العاشرة مساءً ويسبقها فقرات خاصة بـ نهى حافظ وأحمد صبرى وحنان عصام وعاطف عبدالحميد.

تفاصيل حفلات مهرجان الموسيقى العربية

يذكر أن مهرجان الموسيقي العربية فى دورته الواحد والثلاثين ستتضمن مشاركة عدد كبير من الفنانين منهم محمد منير وأصالة وعاصي الحلانى وديانا حداد وكارول سماحة وغيرهم.