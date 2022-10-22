الديهي: العالم يعاني من أزمة طاحنة طالت الجميع.. أصحاب المليارات والملاليم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن التضخم يتحكم في مصير الأحزاب السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاد عالمي، مشيرًا إلى أن أمريكا تعاني خلال الفترة الحالية من أزمة اقتصادية حقيقية.

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت: «أمريكا بجلالة قدرها عندها مشكلة في ارتفاع الأسعار، وكذلك كل مواطني الدول الأوروبية لديهم شكوى من ارتفاع الأسعار، المواطن الأوروبي والأمريكي، يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة بسبب التضخم والطاقة والغذاء».

ظروف صعبة يعاني منها العالم

وتابع الإعلامي، أن العالم في أزمة طاحنة خلال الفترة الحالية، فهناك 7 مليارات إنسان ويزيد في حالة ضيق شديد، معقبًا: «الأثرياء في حالة حزن بسبب انكماش ثروتهم، وكذلك المواطن البسيط، نفس الغضب اللي موجود لدى المواطن البسيط، هو اللي موجود لدى الأثرياء مع الفارق الشديد».

مصر جزء من العالم

وأشار إلى أن مصر جزء من العالم، معقبًا: «الأزمة الاقتصادية طالت الجميع، الغني والفقير، صاحب المليارات وصاحب الملاليم».