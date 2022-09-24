نشأت الديهي: ميزانيات مرصودة لخفض الروح المعنوية لدى المصريين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر حققت الكثير من الإنجازات الكبيرة في قطاع الصحة، وهذه الإنجازات تحققت بفضل حملة 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي، وخلافه من المبادرات الصحية.

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت: «غالبًا كان فيه حد في عائلة الإخواني الهارب محمد ناصر مريض بفيروس سي وتعالج، بس شكله مقطوع من شجرة، بلا أهل أو عائلة، وبالتالي لم يشعر بالإنجازات التي تحققت في قطاع الصحة».

محاولات إخوانية لهدم جدار الأمل

تابع الإعلامي، أن هناك ميزانيات مرصودة لخفض الروح المعنوية لدى المصريين، ومحاولة هدم جدار الأمل، واستبداله بجدار إحباط في كل المجالات، وهذا واضح من التشكيك في الكثير من المشاريع القومية، والكثير من الإنجازات التي تتحقق فيث الدولة المصرية.

كتائب إلكترونية تصدر تقارير غير حقيقية

وأشار الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن هناك كتائب الكترونية تعمل على اصدار تقارير مصطنعة غير حقيقة، مشيًرا إلى أن هناك خطة ممنهجة في محاولة لتشكيك الناس فيما يحدث من إنجازات، لافتًا إلى أنّ التيار الإسلامية مثل جماعة الإخوان الإرهابية ضد فكرة الدولة الوطنية، وضد قوة الجيش المصري، وضد فكرة وجود حدو للدولة، مشيرًا إلى أن البعض يتحدث على أن الملكية في مصر أفضل من الجمهورية من خلال نشر بعض الصورة القديمة، معقبا: «هذه محاولة للعب في مفاصل الدولة ودستورها، وثورة 23 يوليو».