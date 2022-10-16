نشأت الديهي: «القاهرة الإخبارية» انطلاقة حقيقية لصناعة الريادة الإعلامية

قال الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الإعلام بشكل عام أصبح وسيلة وسلاحا في إيدي الدول لمواجهة كافة التحديات التي تواجهها على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

القاهرة الإخبارية انطلاقة حقيقية

وأضاف «الديهي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ اطلاق قناة إقليمية من القاهرة «القاهرة الإخبارية» يمثل انطلاقة حقيقية على أرض الواقع لصناعة الريادة الإعلامية وإعادة قوتها وتأثيرها ليس فقط على المستوى الداخلي وإنما الخارجي أيضًا.

وتابع: من المؤكد أن هناك عوامل لنجاح أي مشروع إعلامي ويأتي في مقدمتها بلاشك هو وضوح الرؤية وتحديد الأهداف، بالإضافة إلى ضرورة الإيمان بالرسالة التي يتم تقديمها للجمهور وكذلك التنوع والتمويل والانتشار حول الحدث، ومن المؤكد أنّ سرعة التناول وصدقه ودقته يأتي من أساسيات النجاح.

الإعلام أهم حلقات معركة الوعي

وأشار عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أنّ الإعلام هو أهم حلقة في معركة الوعي وسلاح رادع لمواجهة الشائعات التي تعد أحد أسلحة أهل الشر والحروب الإلكترونية، موضحًا أنّ اختيار شعار القاهرة عاصمة الخبر يمثل إعادة الحق لأصحابه.

واستكمل: مصر كانت عاصمة الحدث والخبر فهي صانعة وفاعلة، موضحًا أن هناك عبقرية في استخلاص شعار القناة الجديد من بين أنياب المنافسة الشرسة وحروب التمويل الشرسة.

وكانت أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنّ قطاع الأخبار الذي يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، سيضم أكثر من قناة، منها قناة إخبارية دولية ناطقة بأكثر من لغة، وأخرى إقليمية تحمل اسم القاهرة الإخبارية، وقناة «إكسترا الحدث» إلى جانب خطة تطوير شاملة لقناة «إكسترا نيوز».