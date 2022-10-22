سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة دمياط.. وتحذيرات من «الأرصاد»

سقطت أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مساء اليوم، على محافظة دمياط، استمرت بعض الوقت، وتعد تلك ثاني مرة تتساقط الأمطار على محافظة دمياط خلال أسبوع في ظل أحوال جوية غير مستقرة تضرب البلاد.

وشهدت محافظة دمياط، اليوم، طقسًا معتدل الحرارة نهارًا، إذ سجلت درجات الحرارة الكبرى 25 درجة مئوية، بينما سجلت درجة الحرارة الصغرى 21 درجة مئوية في طقس معتدل الحرارة ليلًا أيضاً، وذلك وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

انتشار الغيوم بسماء دمياط

وانتشرت على مدار اليوم غيوم جزئية في سماء محافظة دمياط، وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط الأمطار على محافظة دمياط وذلك بنسبة 35% وفقا لصور الأقمار الصناعية التي أوضحت تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة؛ مما يعني احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

نصائح هيئة الأرصاد الجوية

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة تحت المطر وتجنب السفر الطويل وكذلك التأكد من عمل مساحات المياه بالسيارة.