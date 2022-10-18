مسرحية عن «ملحمة أكتوبر» في جامعة دمياط.. تكشف تفاصيل حقيقية عن الحرب

شهدت قاعة فاروق شوشة بجامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، عرض مسرحية «خلف خطوط العدو« المستوحاة من القصة الحقيقية التي كتبها بطلها الحقيقي اللواء الدكتور نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وكان عنوان القصة «180 يوما خلف خطوط العدو»، وذلك في إطار احتفالات الجامعة بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

شرح تفصيلي لأحداث الحرب

وبعد انتهاء المسرحية، عقّب اللواء نصر سالم على المسرحية، وأشاد بأداء الطلاب لأدوارهم، ثم قام بشرح تفصيلي للأحداث الحقيقية التي عاشها أثناء حرب أكتوبر ومدى قوة وعزيمة الجندي المصري لتحرير أرضنا الحبيبة، كما رد على أسئلة الحضور الذين استمتعوا بالعرض المسرحي والندوة التي أعقبتها.

كما أشاد الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس الجامعة، بالنشاط المسرحي الأول من نوعه بالجامعة، وقدم الشكر للدكتور وائل الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذي أشرف على الإعداد لهذا الحدث الثقافي المتميز، كما وجه الشكر للإدارة العامة لرعاية الطلاب وعلى رأسها محمد رفعت الذي أتم النشاط باحترافية ومهنية كبيرة، وكذلك بفريق الجامعة للتمثيل المسرحي.

ووجه «دعدور» الشكر لرأفت سرحان الذي قام بالمعالجة الدرامية للعمل المسرحي، وكريم خليل الذي قام بإخراج المسرحية بمهنية كبيرة، وقام بتدريب الطلاب على الأداء المسرحي.

إعادة عرض المسرحية بقصر ثقافة دمياط

كما أوصى رئيس الجامعة بالتواصل مع قصر ثقافة دمياط لدراسة إمكانية إعادة عرض المسرحية على أحد مسارحها، في إطار التعاون بين جامعة دمياط وقصر الثقافة.

وشهد العرض المسرحي والندوة التي تبعتها، نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وكلاء الكليات وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وعدد من الضيوف.