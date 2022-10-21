استقرار أسعار الأسماك في دمياط.. كيلو «الشبار» يبدأ بـ30 جنيها

شهدت أسعار الأسماك بمحافظة دمياط، اليوم الجمعة، استقرارا في جميع الأصناف بسبب كثرة المعروض من البوري والشبار والجمبري والكابوريا، بينما ارتفعت أسعار السيبيا التي يبدأ سعر الكيلو فيها من 140 إلى 200 جنيه.

أسعار الأسماك في دمياط

وقال مجدي البداوي، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بدمياط، إن أسعار الأسماك مستقرة منذ نحو 3 أشهر نتيحة كثرة المعروض من الأسماك، مضيفا «نحن في موسم البوري من قبل بدء نوات الشتاء».

وأكد «البداوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن زيادة المعروض من أسماك البوري والشبار ساهم في انخفاض واستقرار الأسماك الفاخرة كالدينيس واللوت والقاروص، أما أسعار الجمبري والباربوني فمرتفعة في أغلب الأوقات.

البوري يبدأ من 40 جنيها

وعن أسعار الأسماك في أسواق دمياط، قال «البداوي» إن سعر البوري يتراوح من 40 إلى 80 جنيها، والدينيس من 70 إلى 100 جنيه، والقاروص من 55 إلى 120 جنيها، واللوت من 55 إلى 65 جنيها، والكابوريا من 40 إلى 100 جنيه، والحينشان من 80 إلى 180 جنيها، والجمبري من 40 إلى 400 جنيه بحسب الحجم، والشبار من 30 إلى 35 جنيها، والسردين من 25 إلى 35 جنيها، والباغة من 15 إلى 25 جنيها.

وقال «البداوي» إن موسم الصيد وتكاثر أسماك البوري بدأ منذ شهر وينتهي خلال الأسبوعين المقبلين، ويعقبه موسم الطوبار، مضيفا أن سعر كيلو البوري البلدي يبدأ من 40 إلى 80 جنيها بحسب الحجم، بينما يتراوح سعر كيلو البوري «فوارغ» 25 و35 جنيها حسب الحجم.