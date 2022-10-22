«مياه دمياط»: لجنة من جهات التحقيق لمراجعة مؤشرات أداء الشركة

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، وفد من جهة التحقق المستقلة IVA، لمراجعة مؤشرات أداء الشركة، ومدى تحقيقها للنسب المستهدفة في مختلف المجالات التشغيلية والمالية والتعاقدية والمجتمعية، الخاصة ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية SRSSP، القائم على النتائج P for R، والممول من البنك الدولي.

الفحص العشوائي لشكاوي الصرف الصحي

وأشارت الشركة في بيان، إلى أن الزيارة شملت عقد اجتماع مع إدارة التعاون الدولي بالشركة، ورؤساء القطاعات ومديري العموم بالادارات المعنية، ووفد من وحدة إدارة البرنامج بوزارة الإسكان PMU، لمناقشة مؤشرات الأداء الخاصة بخطة تحسين الأداء ومدى تقدمها، وتحقيق النسب المستهدفة للعام المالي المنتهى في 30 يونيو 2022.

كما تفقد الفريق المجتمعي، إدارة الخط الساخن 125 بالشركة، لمراجعة دورة الشكاوى من الاستقبال حتى إنهاء الشكوى، والرد على العملاء، كما جرى الفحص العشوائي لشكاوى الصرف الصحي المتنوعة، والشكاوى المرتبطة بتنفيذ المشروعات، وزيارة عدد من الإدارات المستقبلة لطلبات وشكاوي المواطنين.

التأكد من وصول الخدمة للمواطنين لاستمرار التمويل

فيما تابعت جهة التحقق المستقلة IVA، أعمال تنفيذ الوصلات المنزلية لـ5 قرى بمركز ديرب نجم التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، للتأكد من مطابقة ما تم تنفيذه علي الطبيعة، للفواتير التي تم إصدارها للمواطنين من منطلق اشتراطات البرنامج، وهو التأكد من وصول الخدمة للمواطنين لاستمرار التمويل لباقى المشروعات الجاري تنفيذها.