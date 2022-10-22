الديهي: هناك فصيل من البشر لا يفهمون معنى كلمة وطن

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المواطن المصري مثله مثل المواطن الأمريكي والتركي والإيراني والأوروبي فيما يتعلق بالمعاناة من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب العالم، معقبًا: «كل الناس سواسية في تلقي جزء من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب العالم».

العالم كله يعاني من الأزمة الاقتصادية

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن هناك فصيلاً من البشر الذين لا يفهمون معنى كلمة وطن، تعمل ليل نهار من أجل انتقاد الحكومة، والتبشير بسقوط الدولة، وكأن العالم يعيش في «بحبوحة» اقتصادية، ومصر فقط هي من تعاني من الأزمة الاقتصادية العالمية.

الإخوان الإرهابية تتجاهل التضخم في تركيا

ولفت الإعلامي، إلى أن الإخوان في تركيا يتجاهلون التضخم المتواجد في أنقرة، والأزمة الاقتصادية، ويتحدثون عن الأوضاع في مصر، مشيرًا إلى أن إخوان أنقرة لا يشعرون بالأزمة الاقتصادية، لأنهم يُمولون من أجهزة مخابرات دولية.

وأوضح، أن الشعب المصري تعب من أجل أن تقف الدولة على قدميها، معقبًا: «ييجي شوية إخوان تطالب بالخروج من أجل تدمير وهدم البلد، وهدم الإنجازات التي تحققت خلال 8 سنوات».