رئيس «رجال الأعمال»: مصر تمتلك المقومات للانطلاق نحو تحقيق نمو اقتصادي

قال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس غرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إن انعقاد المؤتمر الاقتصادي بداية من غد الأحد فرصة ممتازة لدعم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي ودفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل.

مصر تمتلك كل المقومات للانطلاق نحو تحقيق نمو اقتصادي

وأضاف «عيسى»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر تمتلك كل المقومات للانطلاق نحو تحقيق نمو اقتصادي يضعها في الطريق الصحيح.

وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن مصر تمتلك القدرة على الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وكان آخرها تدشين مصنع الرمال السوداء في مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، مشيرا إلى أن مصر تعد الأقل تكلفة في الاستثمار، علاوة على أفضل عائد للاستثمار.

تكلفة العمالة في مصر تعد الأقل من بين دول العالم

وتابع «عيسى» أن تكلفة العمالة في مصر تعد الأقل تكلفة من بين دول العالم، ما يدفعها إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بكل سهولة في حال إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، مشيرا إلى أن أبرز المعوقات تدور حول البيروقراطية، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رؤية وطموح لتحقيق طفرة اقتصادية يجب أن تكون الحكومة المصرية على قدر تلك الرؤية الطموحة لأنها هي الجهة المعنية بالتنفيذ.

وتنظم الحكومة المصرية بداية من الغد الأحد وحتى الثلاثاء مؤتمرا اقتصاديا بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية شهر سبتمبر الماضي.