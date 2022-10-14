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وفد من رجال الأعمال المصريين الأفارقة يزور المركز الطبي العالمي

كتب:

محمد مجدي
02:27 م | الجمعة 14 أكتوبر 2022
وفد من رجال الأعمال المصريين الأفارقة يزور المركز الطبي العالمي

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعدد من السفراء الأفارقة، ورجال الأعمال من دولة نيجيريا إلى المركز الطبي العالمي وذلك للتعرف على الإمكانات الطبية المتطورة داخل المركز.

الإمكانات الهائلة للمركز الطبي العالمي

بدأت الزيارة بعرض فيلماً تسجيلياً تناول الإمكانات الهائلة داخل المركز الطبي العالمي والذي يعد أحد أهم الصروح الطبية بالقوات المسلحة بما يمتلكه من وسائل طبية وتكنولوجية متطورة في جميع التخصصات الطبية.

وشملت الزيارة تفقد الوفد لعدد من الأقسام داخل المركز شملت المعمل وأجنحة المرضى وغرفهم كذلك الرعاية المركزة والفندق ومبنى الأشعة ومبنى الأورام.

وألقى اللواء طبيب هشام الششتاوى مدير إدارة الخدمات الطبية كلمة أشار فيها إلى جهود القيادة العامة للقوات المسلحة في تطوير القطاع الطبي والتعاون المستمر في دعم القطاع الطبي والتنسيق مع الأشقاء الأفارقة لتطوير المنظومة الصحية ودعم السياحة العلاجية.

كما ألقى اللواء طبيب أشرف عبدالراضى محمود مدير المركز الطبي العالمي كلمة أكد خلالها أن المركز الطبي العالمي يعد من أهم المراكز الطبية التي تساهم في تقديم الخدمات الطبية المتميزة وأن تنظيم مثل هذه الزيارات يساهم في تحقيق التقارب مع الأشقاء الأفارقة.

تكريم وفد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة

من جانبهم عبر سفراء الدول الأفريقية عن تقديرهم لجهود القوات المسلحة في جميع المجالات، مؤكدين أن زياراتهم للمنشآت الطبية بالقوات المسلحة بما تمتلكه من إمكانات عالمية تسهم في التعرف على كل ما هو جديد في المجال الطبي، واختتمت الزيارة بتكريم وفد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وتبادل الدروع مع السفراء الأفارقة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.