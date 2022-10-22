«حماة الوطن» في أسيوط يطلق حوارا وطنيا.. «من أجل كل المصريين» (صور)

انطلق بمحافظة أسيوط، حوار وطني «من أجل كل المصريين»، والذي ينظمه حزب حماة الوطن أمانة أسيوط بنادي الأطباء، وذلك بحضور كافة الأطياف ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وكافة ممثلي الهيئات والمؤسسات المجتمعية، والذي أدار الحوار الدكتور عثمان عبدالقادر، أستاذ المرافعات بجامعة أسيوط.

وضمنت منصة الحوار الوطني، اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والمهندس مصطفى بدران، أمين حزب حماة الوطن بأسيوط، والدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي بأسيوط، والدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس جامعة أسيوط والشيخ ناصر محمد علي، ممثل مديرية الأوقاف، والشيخ سيد عبدالعزيز ممثل بيت العائلة، والدكتورة مروة كدواني، ممثلة المجلس القومي للمرأة والقص عاموس ممثل عن الأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الحوار الوطني مهم جدا لنقل وجهات النظر وذلك يساعد في النهوض بالبلد والتقدم وهذا ما نسعى إليه دائما في عقد اللقاءات الشبابية بديوان المحافظة دائما، مشيرا إلى إضافة 495 مدرسة جديدة و7500 فصل دراسي وحياة كريمة أضافت 88 مدرسة وذلك ساعد في النهوض بالتعليم بالمحافظة.

الحوار الوطني بالمحافظة

وأضاف المهندس مصطفى بدران، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة أسيوط، أن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة لرصد رؤى الشعب المصري من كافة الطوائف لمستقبل مصرنا الحبيبة، أخذ على عاتقه الديمقراطية، واليوم نستمع إلى الرؤى المختلفة والعالم كله ينظر إلى الحوار الوطني بمصر وأن يكون هذا المظهر ونسمع كل الآراء المختلفة في ظل افتتاح المشروعات المختلفة.

وقال الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الطلاب والتعليم، إننا كلنا نحب الرئيس والدولة المصرية.

ونقل الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة أسيوط، رسالة تلقاها من الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذي أكد دعمه لهذا الحوار الوطني الذي يجرى بمحافظة أسيوط، متمنيا أن يصل هذا الحوار إلى نتائج يستفيد منها الكثير.

تطوير العشوائيات

وتحدث القس عاموس ممثل الكنيسة، عن إنجازات الدولة في الفترة الماضية: حاليا بقينا دولة بدلا من شبه الدولة وتطوير العشوائيات وحملات فيروس سي التي قضت على المرض والقضاء على الأمراض الخطيرة والبنية التحتية، موكدا «لازم نرسم مستقبلنا زي ذكرى أكتوبر اللي رسم الانتصارات أمامنا».

دعم المرأة المصرية

وقالت الدكتورة مروة كدواني، ممثلة المجلس القومي، إن هذا اللقاء يتيح الفرصة لكل أطياف المجتمع أن تشارك بفكرها في كافة إنجازات الدولة وده كان حلم وبيدي شعور بالانتماء وهي دي المشاركة المجتمعية التي يريدها الجميع، والمرأة في عصر الرئيس السيسي في عصرها الذهبي لأنه يقدم لها الدعم للمشاركة في كل شيء وده لدعم الأسرة المصرية.

وقال الشيخ ناصر محمد، ممثل مديرية الأوقاف بأسيوط، إن الحوار من الدين وبالحوار تنهض الدول وهذه المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي لها مردود في بناء الوطن.

المخاطر التي تواجه الشباب

وطالب الشيخ سيد عبدالعزيز، ممثل بيت العائلة بأسيوط، أن يتناول اللقاء المخاطر التي تواجه الشباب مثل إدمان المخدرات ومواجهة ظاهرة الانتحار والنزول إلى القرى والمراكز والاستماع إلى مطالب المواطنين.

وتناول الحوار، الحديث عن البحث العلمي ودعم الباحث والتعليم والفلاحين والنهوض بالزراعة وتكافؤ الفرص وإنشاء المصانع وغيرها من الموضوعات التي تمس المواطن الأسيوطي.