«التنسيقية» تنظم ورشة عمل عن الاستثمار الأجنبي ضمن لقاءات الحوار الوطني

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل عن الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، ضمن سلسلة لقاءات وورش عمل وجلسات نقاشية تنظمها التنسيقية تتعلق بالحوار الوطني.

محاور جلسة الاستثمار الأجنبي

وتناولت الورشة عدة محاور رئيسية؛ منها معوقات الاستثمار الأجنبي في مصر وأسباب عدم تطوره، وكيفية الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وتطوير القطاع الصناعي كأداة أولية لدخول استثمارات أجنبية مباشرة، ودراسة كيفية الاستفادة من المبادرات التمويلية التنموية التي تهدف إلى الاستدامة من دخول استثمار أجنبي مباشر، وارتباط الاستثمار الأجنبي بشكل عام مباشر وغير مباشر باستقرار سعر الصرف.

وأدارت الورشة كل من حنان وجدي، ومصطفى أبو اليزيد، وحضرها من أعضاء التنسيقية، وهم: أسامة الرفاعي وعمرو البنا وأحمد نصرالله، ومحمد القاضي، ومحمد أسامة، ومحمد مهني، وإيهاب دعبس، ومصطفى الجمل، بالإضافة إلى شادي السعدني من حزب الأحرار الدستوريين، ونادر خضر من حزب الجيل، وأحمد عصام ونشأت حتة وعياد رزق من حزب الشعب الجمهوري، ومحمد عقيل من حزب مصر بلدي، وعماد عوني وخالد القاضي من حزب العدل، وسامح هليل من حزب المؤتمر، وياسر عسكر من حزب الإصلاح والتنمية، ورشدي العجوز من حزب المحافظين.

توصيات الورشة

وخرجت الورشة بعدة توصيات؛ أبرزها منح هيئة الاستثمار حق الولاية على كل ما يخص المستثمر الأجنبي من تخصيص أراضٍ وإصدار تراخيص، والتوسع في الرقمنة وتأسيس الشركات أون لاين، وتفعيل المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة الاستثمار، والنظر في كيفية تثبيث سعر الصرف للدولار، وضرورة ترفيق المناطق الصناعية بالكامل، وتأهيل العمالة وتدريبها عن طريق الاهتمام بالتعليم الفني، والقضاء على البيروقراطية والاهتمام بالتأهيل الإداري، ودعم صناعة المدخلات في القطاع الصناعي، وإنشاء هيئة مستقلة لتسويق الفرص الاستثمارية في مصر.