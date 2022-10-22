شرم الشيخ بلا أكياس بلاستيك وتعامد الشمس بمعبد أبو سمبل.. أحداث عالمية بالمحافظات

شهدت محافظات مصر، أحداثا مهمة خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها إعلان شرم الشيخ أول مدينة سياحية بدون أكياس بلاستيك قبل قمة المناخ، بالإضافة إلى ظاهرة تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني بقدس الأقداس بمعبد أبوسمبل.

ولم تقتصر أخبار محافظات مصر عند ذلك فحسب، بل كان لعروس البحر الأبيض المتوسط نصيب من الأحداث المهمة، وذلك عبر إعلان معهد البحوث الطبية بالإسكندرية عن الكشف المجاني على سرطان الثدي للسيدات، تزامنا مع الاحتفال العالمي بشهر التوعية عن سرطان الثدي.

شرم الشيخ بلا أكياس بلاستيك

البداية من محافظة جنوب سيناء، التي أعلنت أن شرم الشيخ أول مدينة سياحية بدون أكياس بلاستيك، وذلك ضمن منظومة تحويل المدينة إلى خضراء في إطار الاستعداد لانطلاق قمة المناخ نوفمبر المقبل.

بادرة التحويل لم تكن هينة بل احتاجت عدة خطوات من أجل توطيدها، وهو ما أكدت عليه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حول إقامة 3 مراكز توزيع أكياس ورقية وقماش في شرم الشيخ في حي النور والسوق التجاري القديم.

لم يقتصر الأمر عند ذلك فحسب بل توفرت سيارة للمرور على أنحاء شرم الشيخ لمدة 5 أسابيع للتوعية بأهمية القضاء على استخدام الأكياس البلاستيك التي تضر بالبيئة، وتشجيع للمواطنين على استخدام الأكياس الورقية أو القماش.

تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

وكان الحدث المهم الآخر، بذات الدرجة من العالمية، حيث شاهد الآلاف من السائحين الأجانب من جنسيات متنوعة والزائرين المصريين ظاهرة تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني بقاعة قدس الأقداس بمعبده في مدينة أبوسمبل السياحية والتي تقع على مسافة 280 كيلو مترًا جنوب محافظة أسوان، واستمرت الظاهرة لمدة 20 دقيقة، وسط أجواء سعيدة للغاية.

كشف مجاني على سرطان الثدي في الإسكندرية

وبرز ثالث الأخبار العامة في إعلان معهد البحوث الطبية بالإسكندرية، عن توفير خدمات الفحص والتشخيص والعلاج مجانا للمريضات المترددات على العيادات الخارجية بالمعهد وتوفير الأشعة والتحاليل اللازمة بصورة مجانية، تزامنا مع الاحتفال العالمي بشهر التوعية عن سرطان الثدى ، مؤكدين تقديم كامل الدعم والنصائح لهن.