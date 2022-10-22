معهد البحوث الطبية: فحص وتحاليل وأشعة مجانية على سرطان الثدي مجانا

أعلن معهد البحوث الطبية، عن توفير خدمات الفحص والتشخيص والعلاج مجانا للمريضات المترددات على العيادات الخارجية بالمعهد وتوفير الأشعة والتحاليل اللازمة بصورة مجانية، تزامنا مع الاحتفال العالمي بشهر التوعية عن سرطان الثدي.

جاء ذلك خلال تنظيم المعهد يوماً علمياً بالتزامن مع الاحتفال العالمي بشهر التوعية عن سرطان الثدي، وذلك بحضور الدكتورة آمال غانم عميد المعهد، الدكتورة أماني يوسف وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد مطراوي وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

تقديم خدمات التشخيص والعلاج لمريضات سرطان الثدي

وأكدت الدكتورة آمال غانم عميد المعهد، دور معهد البحوث الطبية في تقديم خدمات التشخيص والعلاج لمريضات سرطان الثدى، لافتة إلى التكامل بين أقسام المعهد المختلفة، ودور المعهد فى تقديم التوعية والدعم والمساندة ضد هذا المرض.

فيما أشارت الدكتورة أماني يوسف إلى سعي المعهد الدائم إلى التكامل بين قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بهدف توجيه الأبحاث العلمية نحو دراسة المشكلات التي يواجهها المجتمع ومنها دراسة معدلات الإصابة بسرطان الثدي والإستفادة بما تقدمه نتائج هذه الأبحاث بما يساهم فى حل لمشكلات المجتمع.

نشر ثقافة التوعية بأهمية الكشف المبكر

وأكد الدكتور خالد مطراوي، حرص قطاع خدمة المجتمع على المشاركة الفعالة في نشر ثقافة التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

تلى ذلك تقديم مجموعة من العروض التقديمية التي تضمنت شرح أحدث التطورات العلمية فيما يخص تشخيص وعلاج سرطان الثدي قام بعرضها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.